Signature d'accords de coopération décentralisée Vietnam - Royaume-Uni. Photo: VNA Signature d'accords de coopération décentralisée Vietnam - Royaume-Uni. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Un séminaire reliant le Vietnam et le comté des Midlands de l’Ouest au Royaume-Uni a eu lieu le 10 octobre dans la ville britannique de Birmingham.

L'événement faisait partie d'un programme de promotion des localités vietnamiennes au Royaume-Uni cette année, avec les dirigeants de Hanoi, Ha Nam, Hoa Binh, Lam Dong, Kien Giang et Phu Quoc et plus de 100 délégués représentant les associations, organisations et entreprises du Royaume-Uni qui y participent.

Dans son discours de bienvenue, le maire de Birmingham Chaman Lal a déclaré que Birmingham, avec ses atouts dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, de la finance et du commerce, était particulièrement intéressée à favoriser des relations amicales et à nouer des liens de coopération avec des localités du monde entier, y compris celles du Vietnam. Il a également souligné plusieurs domaines potentiels de coopération avec les localités vietnamiennes, tels que la science, la haute technologie, l'intelligence artificielle et l'industrie.

L'envoyé commercial du Premier ministre britannique, Mark Garnier, a déclaré que les Midlands de l’Ouest accordaient la priorité au développement dans divers secteurs, notamment l'industrie, les services, l'éducation et la culture. Il a espéré que la visite des dirigeants locaux vietnamiens permettrait aux deux parties de mieux se comprendre et contribuerait à promouvoir les investissements et le commerce.

L'ambassadeur vietnamien au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, a pour sa part déclaré qu'avec l'adhésion du Royaume-Uni à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), les échanges bilatéraux entre le Vietnam et le Royaume-Uni continueraient d'augmenter.

Le Vietnam a besoin de logistique et de services au Royaume-Uni pour faciliter les connexions avec ce pays européen et faire du Royaume-Uni une plaque tournante pour les exportations vietnamiennes vers d'autres marchés tels que l'Union européenne (UE) et les États-Unis. Birmingham et le Royaume-Uni, en particulier les Midlands de l’Ouest, possèdent des atouts et une expérience dans les domaines de la transformation verte, de l’industrie, de l’éducation, des soins de santé, etc. Ce partenariat pourrait apporter des avantages significatifs et pratiques à toutes les parties impliquées.

À travers des vidéos promotionnelles et des images illustratives, les représentants vietnamiens ont fourni des informations concises et vivantes sur le potentiel et les atouts de leurs régions. Ils ont également présenté une liste de projets nécessitant des investissements dans la production industrielle, l'agriculture de haute qualité, les énergies renouvelables, l'éducation, la formation de la main-d'œuvre, le tourisme, les infrastructures et le développement des villes intelligentes.

Les partenaires britanniques ont exprimé leur souhait de continuer à coopérer avec les localités vietnamiennes pour un bénéfice mutuel. Un représentant des Chambres de commerce du Grand Birmingham a également partagé les opportunités de coopération bilatérale dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la haute technologie, ainsi que la manière d'exploiter efficacement l'accord de libre-échange Vietnam - Royaume-Uni. -VNA