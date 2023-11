Hanoï, 2 novembre (VNA) - Le Vietnam et le Canada ont récemment co-organisé la formation pour les Casques bleus chargés de la logistique de l'ONU dans le cadre du Programme de coopération militaire lancé par le gouvernement canadien.

Les délégués lors du cours. Photo : VNA

C'est la deuxième fois que le Vietnam et le Canada organisent conjointement ce cours au Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam. Il s'agit également du deuxième cours international de formation intensive sur le maintien de la paix de l'ONU organisé dans le pays avec la coordination du Vietnam et du Canada, dans le contexte de la participation croissante du Vietnam aux activités de maintien de la paix de l'ONU.



Le général Phung Si Tan, chef d’état-major adjoint de l’Armée populaire vietnamienne, a déclaré que le cours, du 27 octobre au 10 novembre, était une bonne occasion pour les professeurs et les stagiaires du Vietnam et des pays partenaires du Programme de coopération militaire à se rencontrer et échanger des expérience dans les services logistiques des missions de maintien de la paix des Nations Unies.

Six spécialistes canadiens ont dispensé à 40 officiers de dix pays partenaires (République de Corée, Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Mongolie, Népal, Pakistan, Bangladesh et Vietnam) des techniques leur permettant d’assurer les services logistiques de l’ONU.

Le Canada est l'un des pays qui apporte de nombreuses contributions pratiques aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, avec plus de 125.000 soldats et policiers déployés.

Fin 2017, le Vietnam, le Canada et la République de Corée ont coprésidé avec succès une conférence internationale sur le maintien de la paix de l'ONU dans le cadre du Forum régional de l'ASEAN (ARF), pour la première fois au Vietnam. En décembre 2017, le Vietnam est devenu membre du Programme de coopération militaire du Canada.- VNA