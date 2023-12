Phnom Penh, 26 décembre (VNA) - L'ambassadeur vietnamien au Cambodge, Nguyen Huy Tang, a rendu le 26 décembre une visite de courtoisie au vice-Premier ministre cambodgien et ministre de l'Intérieur Sar Sokha à Phnom Penh, au cours de laquelle ils ont souligné qu'ils devaient travailler ensemble pour maintenir l'ordre le long du territoire frontière pour créer des conditions favorables aux activités commerciales transfrontalières.

L'ambassadeur vietnam ien au Cambodge , Nguyen Huy Tang (gauche) et le vice-Premier ministre cambodgien et ministre de l'Intérieur Sar Sokha. Photo : VNA

Nguyen Huy Tang a félicité le Cambodge pour avoir assumé avec succès son rôle de présidence tournante de l'ASEAN en 2022, en organisant les élections du cinquième mandat des conseils de commune et de quartier, ainsi que les élections du septième mandat de l'Assemblée nationale. Il a félicité le Cambodge pour avoir accueilli deux événements sportifs régionaux, à savoir les 32e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games) et les 12e Para-Jeux de l'ASEAN, qui ont contribué à renforcer la position du Cambodge dans la région et dans le monde.Il a également félicité Sar Sokha pour sa nomination au poste de vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Cambodge par la septième législature, et a souhaité que les gouvernements, ministères et agences des deux pays, en particulier le ministère cambodgien de l'Intérieur et le ministère vietnamien de la Sécurité publique, travailleraient en étroite collaboration pour approfondir davantage leurs relations bilatérales et aboutir à des résultats efficaces.Sar Sokha, pour sa part, a exprimé sa joie face à l'évolution positive des relations bilatérales en matière économique, commerciale et d'investissement au cours des dernières années.Il a souhaité que les deux parties élargissent la collaboration entre les ministères, les agences et les localités, en particulier celles partageant une frontière commune ; réaliser des accords dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement tout en renforçant la coordination en matière de défense et de sécurité nationales afin de maintenir la sécurité, la stabilité, l'ordre et la sécurité sociétale dans chaque pays, contribuant ainsi à consolider et à améliorer l'efficacité de la coopération pratique entre les deux parties.Ils sont convenus de maintenir l'échange de délégations à tous les niveaux, d'augmenter les réunions via divers canaux pour partager des informations et des expériences, continuer à maintenir les mécanismes de coopération existants tout en explorant de nouvelles opportunités et mécanismes efficaces de collaboration entre divers secteurs.L'hôte et l'invité ont souligné l'importance d'assurer la paix, la sécurité et la stabilité des deux parties. Ils ont souligné l'engagement mutuel à maintenir l'ordre le long de la frontière afin de créer des conditions favorables aux activités commerciales transfrontalières et au développement socio-économique. - VNA