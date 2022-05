Vue du séminaire à Phnom Penh, le 10 mai. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Les activités logistiques transfrontalières, la mise à jour de nouvelles procédures liées au dédouanement électronique, le transport de marchandises ont fait l’objet d’un séminaire sur les opportunités de coopération et de connexion des entreprises de logistique du Vietnam et du Cambodge tenu mardi 10 mai à Phnom Penh.



Les activités logistiques transfrontalières Vietnam-Cambodge, considérées comme un "vaisseau sanguin" dans la coopération économique, jouent un rôle clé pour redresser les activités socio-économiques et remédier aux interruptions des chaînes d’approvisionnement après l’épidémie de Covid-19 entre les deux pays.



Lors du séminaire, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, a proposé aux agences compétentes et aux entreprises des deux pays de peaufiner et de s’accorder sur les textes pertinents, de régler les problèmes liés aux réglementations et aux coûts douaniers des marchandises et celles sur le transport intermodal entre les deux pays.

L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, lors du séminaire. Photo: VNA



S’agissant de l’amélioration des infrastructures, le directeur général du département de la logistique du ministère cambodgien des Transports et des Travaux publics, Chhieng Pich, a informé du plan de construction de l’autoroute Bavet-Phnom Penh, le deuxième corridor économique clé du Cambodge.



En outre, le ministère cambodgien mène une étude de faisabilité sur une ligne ferroviaire Phnom Penh-Bavet-Hô Chi Minh Ville afin de réduire les coûts de fret, a-t-il ajouté.



Lors du séminaire, les délégués se sont penchés sur des solutions visant à améliorer la compétitivité des prestataires de services logistiques des deux pays.



Le commerce vietnamo-cambodgien a atteint plus de 5 milliards de dollars en 2020 et plus de 9,5 milliards de dollars en 2021. – VNA