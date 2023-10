Brasilia (VNA) - Nguyên Hoa Binh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Cour populaire suprême, a fait une visite de travail au Brésil du 9 au 15 octobre.

La visite de la délégation de haut niveau de la Cour populaire suprême vise à consolider et à renforcer davantage les relations de coopération entre les agences juridiques et judiciaires des deux pays en général, et les systèmes de tribunaux des deux pays en particulier, à partager les expériences dans le domaine du droit de la justice pour mineurs ainsi que de l'organisation, de l'administration et de l'amélioration de l'application des technologies de l'information à la Cour.

Lors de sa rencontre avec les dirigeants du Tribunal suprême fédéral du Brésil, le président de la Cour populaire suprême Nguyên Hoa Binh a exprimé son souhait de renforcer davantage la coopération dans le domaine de la justice entre les deux pays.

Le vice-président du Tribunal suprême fédéral du Brésil, Edson Fachin, a affirmé que son tribunal et la Cour populaire suprême du Vietnam déploieraient davantage d'efforts pour promouvoir la coopération entre les deux parties dans les temps à venir.

Nguyên Hoa Binh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Cour populaire suprême et le président de la Cour de Justice du District Fédéral et des Territoires du Brésil, Cruz Macedo. Photo: VNA



Lors de la réception du président de la Cour populaire suprême Nguyên Hoa Binh, le présider la Cour de Justice du District Fédéral et des Territoires du Brésil, Cruz Macedo a échangé ses expériences brésiliennes sur l'organisation et l'administration du Tribunal fédéral du district et d'autres tribunaux inférieurs ; les dispositions de la loi brésilienne relatives aux questions de justice pour mineurs ; la formation de juges spécialisés pour traiter les mineurs ; ainsi que les politiques pénales appliquées aux jeunes délinquants, par lesquelles des mesures éducatives sont appliquées aux enfants criminels au lieu des punitions dans le but principal de les éduquer et de créer des opportunités pour eux de réintégrer la communauté. -VNA