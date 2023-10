La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuan (droite) et l'ambassadrice du Bangladesh, Samina Naz. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuan a reçu le 5 octobre, à Hanoï l'ambassadrice du Bangladesh Samina Naz, venue la saluer au terme de son mandat au Vietnam.Vo Thi Anh Xuan a félicité l'ambassadrice bangladaise pour son mandat très réussi au Vietnam. L'ambassade du Bangladesh au Vietnam et l'ambassadrice ont apporté de nombreuses contributions importantes à la promotion de la bonne coopération amicale traditionnelle entre les deux pays.Soulignant l'énorme potentiel commercial entre les deux pays, elle a déclaré que le Bangladesh était actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Asie du Sud. Le commerce bilatéral a quadruplé en 10 ans, passant de 350 millions de dollars en 2012 à environ 1,5 milliard de dollars en 2022, et vise 2 milliards de dollars dans les temps à venir.Outre la coopération commerciale, la vice-présidente a également espéré que les deux pays continueraient à promouvoir la coopération dans le développement des ressources humaines et le marché du travail.Dans le domaine de l'agriculture, le Vietnam et le Bangladesh ont déjà signé un protocole d'accord sur la coopération en matière de pêche et d'élevage pour la période 2018-2022 ; ont prolongé le protocole d'accord sur le commerce du riz pour 5 ans supplémentaires (de 2022 à 2027). C'est une condition pour assurer la sécurité alimentaire, promouvoir la consommation et augmenter la valeur du riz des deux pays.Vo Thi Anh Xuan a souhaité que la diplomate Samina Naz, dans ses nouvelles fonctions, continuent de contribuer à l'amitié et à la coopération traditionnelles entre les deux pays.Pour sa part, la diplomate bangladaise a déclaré que les deux parties devaient continuer à promouvoir la coopération et à partager leurs expériences dans les domaines d’atouts tels que l'agriculture, l'habillement ; avoir des mécanismes de coopération plus étroits, notamment le développement des ressources humaines... -VNA