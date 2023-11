Le vice-ministre vietnamien de la Santé Tran Van Thuan s'exprime lors de la conférence. Photo : qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Une conférence hybride internationale sur la santé numérique 2023 a lieu les 8 et 9 novembre à Hanoï.Cet événement est organisé conjointement par l'Association de médecine militaire vietnamienne, l'Institut de stratégies et de politiques de santé du ministère vietnamien de la Santé, et l'Institut de recherche sur l'innovation en santé Iverson (Iverson Health Innovation Research Institute) relevant de l'Université de technologie de Swinburne (Australie).La conférence vise à renforcer la coopération entre le Vietnam et l’Australie dans le développement du système de santé et la sécurité sanitaire.Lors de la conférence, le vice-ministre vietnamien de la Santé Tran Van Thuan a affirmé qu’il était nécessaire de consacrer des ressources et de promouvoir l'application des technologies de l'information pour améliorer la capacité et l'efficacité de la gestion et des activités professionnelles, favorisant l’accès des personnes aux services médicaux.Lors de la conférence, les intervenants ont partagé leurs expériences en matière de développement et de mise en place d'applications numériques de santé, de gestion des données médicales, de sécurité des données médicales, d'applications d’Internet pour les examens médicaux à distance, etc.La conférence marque le début d’un processus de collaboration entre des scientifiques et des experts vietnamiens et australiens pour aider le Vietnam à élaborer un programme d'action et une stratégie nationale sur la transformation numérique dans le domaine de la santé.-VNA