Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, et la présidente de l'Honorable Sénat de la Nation et vice-présidente de l’Argentine, Mme Cristina Fernández de Kirchner, à Buenos Aires. Photo : VNA

Buenos Aires, 25 avril (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a rencontré la présidente de l'Honorable Sénat de la Nation et vice-présidente de l’Argentine, Mme Cristina Fernández de Kirchner, à Buenos Aires le 24 avril après-midi (local temps).Exprimant sa joie de visiter l'Argentine pour la première fois, Vuong Dinh Hue a déclaré que son voyage contribuait non seulement à renforcer et à resserrer l'amitié traditionnelle du Vietnam et la coopération à multiples facettes avec l'Argentine, notamment les relations entre les deux organes législatifs, mais était également le début d'une série de activités pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (25 octobre 1973 - 2023).Il a affirmé la volonté du Vietnam d'approfondir davantage le partenariat intégral Vietnam- Argentine , affirmant que sa visite contribuera à consolider et à développer l'amitié et la coopération bilatérales de manière de plus en plus substantielle et efficace.Cristina Fernández de Kirchner a déclaré qu'elle considérait toujours le Vietnam comme l'un des modèles de développement en Asie du Sud-Est en particulier et en Asie en général que l'Argentine admire.Elle a ajouté que lorsqu'elle était présidente argentine de 2007 à 2015, elle avait toujours soutenu la promotion des relations avec le Vietnam, un partenaire important de l'Argentine dans la région Asie-Pacifique.Les deux dirigeants ont discuté de la situation récente du monde et de chaque pays et partagé une préoccupation pour les difficultés et défis auxquels sont confrontés les pays en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 et des conséquences des perturbations de la chaîne d'approvisionnement résultant de conflits dans certaines régions du monde.Les deux parties sont convenues de maintenir une coopération et une coordination étroites et de partager leur expérience du travail législatif sur des questions telles que l'aide aux pauvres, le bien-être social et le développement national, se soutenant ainsi mutuellement pour surmonter les difficultés et les défis mondiaux actuels.Ils ont déclaré que sur la base de bonnes relations politiques, les relations entre les deux organes législatifs ont également progressé et contribué de manière importante au renforcement du partenariat intégral bilatéral.Les dirigeants ont apprécié l'organisation par les deux pays d'un forum d'affaires à l'occasion de la visite de Vuong Dinh Hue, affirmant qu'une coopération renforcée entre les entreprises créera une impulsion importante pour la connectivité des entreprises, l'échange d'informations et l'amélioration de la compréhension du marché de l'autre, contribuant à améliorer le niveau de vie des habitants, ainsi que la stabilité économique et la construction et le développement de la nation en Argentine et au Vietnam A cette occasion, le plus haut législateur du Vietnam a invité Cristina Fernández de Kirchner à visiter le Vietnam à une occasion appropriée et ce dernier a accepté l'invitation avec plaisir.Il a également proposé à Cristina Fernández de Kirchner de créer les conditions permettant aux jeunes parlementaires argentins d'assister à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires dans le cadre de l'Union interparlementaire (UIP) qui se tiendra à Hanoï en septembre.- VNA