Berlin (VNA) - Des technologies et équipements allemands pour détecter précocement de futures pandémies seront remis à l’Université Vietnam – Allemagne (VGU) afin de mettre en place un laboratoire de microbiologie environnementale.



Ils sont actuellement transférés gratuitement par la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, grâce à un soutien du Service universitaire mondial (WUS) de l’Allemagne.



Le laboratoire à la VGU, d’une valeur de 500.000 euros financés par le ministère de l’Économie du Land de Hesse et le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, sera le premier laboratoire de détection précoce de pandémie en Asie du Sud-Est. Il a pour fonction de tester des échantillons d’eaux usées pour rechercher des virus pandémiques.



Cette mesure visant à détecter précocement des pandémies via l’étude des eaux usées domestiques a été développée par la professeure et docteure Susanne Lackner de l’Université de technologie de Darmstadt (TU Darmstadt).



La professeure et docteure Susanne Lackner et le professeur et docteur Martin Wagner de l’Université de technologie de Darmstadt soutiendront également la mise en œuvre de ce programme de coopération avec la VGU. -VNA