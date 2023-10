Lors de la séance de travail. Photo : journal Cong thuong

Lors d'une séance de travail avec le ministre algérien de l'Industrie pharmaceutique Ali A-un à Hanoï le 17 octobre, le ministre Nguyen Hong Dien a souligné que l'Algérie est le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Afrique du Nord, avec un commerce bilatéral moyen de plus de 160 millions de dollars par an pour la période 2018-2022.Afin de promouvoir la coopération dans les domaines du commerce, de l'industrie et de l'énergie, le ministre vietnamien a demandé à la partie algérienne de faciliter le partenariat entre les entreprises opérant dans les secteurs du pétrole et du gaz.Il a particulièrement demandé à l'Algérie de faciliter le partenariat entre la Compagnie d'exploration et de production de pétrole et de gaz du PetroVietnam (PVEP) et la compagnie pétrolière nationale algérienne Sonatrach dans les projets pétroliers et gaziers en Algérie, et de modifier l'article 10 de l'accord commercial Vietnam- Algérie Le ministre Ali A-un a déclaré qu'il travaillerait avec le ministère vietnamien et les agences algériennes compétentes pour examiner les propositions de la partie vietnamienne. Il a demandé au Vietnam de créer des conditions favorables pour que les produits agricoles algériens puissent accéder au marché vietnamien.Il a exprimé son intérêt pour la coopération bilatérale dans le secteur pétrolier et gazier et s'est engagé à soutenir les sociétés pétrolières et gazières vietnamiennes lorsqu'elles investissent en Algérie. – VNA