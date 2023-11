Les deux ministres signent le procès-verbal de la 17e réunion du Comité mixte sur la coopération économique entre le Vietnam et la Roumanie. Photo : ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce. VNA

Hanoï (VNA) –Le Comité mixte sur la coopération économique entre le Vietnam et la Roumanie a tenu le 21 novembre à Hanoï, sa 17e réunion sous la co-présidence du ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, et du ministre roumain de l’Économie, de l’Entreprenariat et du Tourisme, Ștefan-Radu Oprea.Lors de la réunion, les deux ministres ont convenu de profiter efficacement de l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA), en ouvrant les marchés pour leurs produits respectifs, de renforcer les échanges de délégations d'affaires, d'attirer les investissements dans les domaines où le Vietnam a des besoins et où la Roumanie possède des atouts tels que la mécanique, les machines-outils, les équipements médicaux, les produits pharmaceutiques, les télécommunications et l'industrie manufacturière, l'automobile, l'énergie propre, les mines, le raffinage pétrochimique....Le ministre Nguyen Hong Dien a proposé que la Roumanie ouvre son marché aux produits vietnamiens, en particulier textile-habillement, chaussures, produits agricoles et aquatiques... En outre, le Vietnam est également prêt à servir de passerelle pour promouvoir les relations économiques et commerciales entre la Roumanie et l'ASEAN et les économies avec lesquelles le Vietnam a signé des accords de libre-échange.Selon le ministre Stefan-Radu Oprea, la Roumanie souhaite promouvoir l'import-export de produits agricoles atouts des deux parties et la promotion de la coopération dans les sciences et technologies (en particulier l'intelligence artificielle, la transformation numérique...)Le ministre Stefan-Radu Oprea a déclaré que la partie roumaine souhaitait rechercher une coopération avec le Vietnam dans les domaines du pétrole et du gaz, de la transmission d'électricité, de l'agriculture, des technologies de l'information, des produits pharmaceutiques, du tourisme... et était prête à servir de passerelle de l’Europe pour les produits vietnamiens.En outre, la partie roumaine étudiera la proposition du Vietnam de créer un groupe de travail sur l'emploi dans le cadre du Comité mixte entre les deux pays, a-t-il ajouté.A la fin de la séance plénière de la réunion, les deux ministres ont signé le procès-verbal de la 17e réunion du Comité mixte sur la coopération économique entre le Vietnam et la Roumanie. –VNA