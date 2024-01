Zbynek Linhart, président de la commission de l'administration publique, du développement régional et de l'environnement du Sénat de la République tchèque, lors de la rencontre avec le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Le Cong Thanh. Photo: baotainguyenmoitruong.vn

Hanoï (VNA) – Le Vietnam et la République tchèque renforceront leur coopération dans les domaines de la protection de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles, a déclaré le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Le Cong Thanh, lors d'une séance de travail avec une délégation du Sénat de la République tchèque, le 15 janvier à Hanoï.



Lors de l’événement, Zbynek Linhart, président de la commission de l'administration publique, du développement régional et de l'environnement du Sénat de la République tchèque, chef de la délégation, a exprimé son souhait que le Vietnam partage son expérience de gestion dans les domaines du traitement des déchets, de la lutte contre la pollution par les déchets plastiques et du développement des énergies propres.



Le vice-ministre Le Cong Thanh a annoncé qu'en ce qui concerne la question de la gestion des déchets, notamment les déchets plastiques, le Vietnam dispose d'une loi sur la protection de l'environnement de 2020 avec de nombreux points novateurs et révolutionnaires. Le Vietnam a lancé un mouvement contre les déchets plastiques il y a 5 ans et il s’est répandu à tous les niveaux, secteurs, organisations et individus.



La transition vers les énergies renouvelables au Vietnam telles que l’énergie éolienne et solaire est en cours. Le gouvernement a publié le Plan national de développement de l'électricité VIII dans le but de l'élimination progressive de l'énergie thermique, augmentant ainsi la part des énergies renouvelables, a-t-il partagé.

En outre, le Vietnam, en collaboration avec ses partenaires internationaux, met activement en œuvre la Déclaration politique sur la création du Partenariat pour une transition énergétique juste (JEPT). Cette initiative vise à faciliter la collaboration avec des partenaires mondiaux pour l'affinement des politiques, le transfert de technologie et le soutien financier afin de parvenir à une transition équitable vers une énergie propre, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Zbynek Linhart a suggéré que le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement et les agences compétentes tchèques élargissent davantage de domaines de coopération, renforcent et consolident leurs relations dans les domaines des ressources naturelles et de l'environnement.



En tant que l'un des partenaires importants dans la région de l'Europe de l'Est du ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement, le ministère de l'Environnement et les ministères et services concernés de la République tchèque ont mené de nombreuses activités de coopération dans le cadre du protocole d'accord de coopération avec le ministère vietnamien dans le domaine de la protection de l'environnement, conclu en 2012. -VNA