Le président de la Commission économique du Comité central du Parti, Tran Tuan Anh (droite) et l’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Youngsam Photo : VNA Hanoï (VNA) - Le président de la Commission économique du Comité central du Parti, Tran Tuan Anh, a reçu l’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Youngsam dans la matinée du 12 septembre à Hanoï.

Tran Tuan Anh a félicité son invité pour avoir assumé le rôle d'ambassadeur de la République de Corée au Vietnam peu de temps après que les deux pays ont élevé leurs liens au rang de partenariat stratégique intégral.

Il a affirmé que le Vietnam considérait toujours la République de Corée comme un partenaire stratégique important et à long terme. Les deux parties sont devenues des partenaires de premier plan l'une pour l'autre, a-t-il déclaré, ajoutant que la République de Corée se classe actuellement au premier rang des investisseurs étrangers, au deuxième rang des fournisseurs d'aide publique au développement (APD) et au troisième rang des partenaires commerciaux du Vietnam.

Soulignant l'énorme potentiel de coopération, le responsable vietnamien a demandé la coordination de la République de Corée pour mettre en œuvre efficacement l'Accord de libre-échange Vietnam-République de Corée (VKFTA) et accroître la coordination et le soutien mutuel dans les cadres multilatéraux.

Il a également appelé la République de Corée à aider le Vietnam dans des domaines tels que les sciences et technologies, la production de semi-conducteurs, l'innovation, l'économie verte et l'économie numérique, la transformation numérique, l'énergie propre, la construction de villes intelligentes et des villes écologiques, l'agriculture de haute technologie et la marine, le renforcement de la coopération dans les maillons de la chaîne d'approvisionnement, et la construction des centres de recherche et de développement au Vietnam.

Concernant les énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne, Tran Tuan Anh a suggéré que les deux parties renforcent leur coopération non seulement dans la production d'électricité, mais également dans le développement de l'industrie des énergies renouvelables au Vietnam. Il a également recommandé la coopération dans le domaine forestier, notamment dans le développement de la culture et de l'industrie des plantes médicinales, parallèlement à la protection des forêts.

De son côté, l'ambassadeur Choi Youngsam a affirmé qu'il ferait tous les efforts pour contribuer à promouvoir le développement pratique et efficace des relations entre les deux pays. -VNA