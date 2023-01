L’ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Tredene Dobson. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le partage d'une approche commune en matière de politique économique et commerciale ainsi que le soutien pour un ordre international fondé sur des règles, l'ouverture, la transparence et la croissance inclusive sont les principaux moteurs de l'engagement accru entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ces derniers temps.

Cela augure très bien pour les deux pays en 2023, a déclaré l’ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Tredene Dobson, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à l’occasion du Nouvel An lunaire de 2023.

L’ambassadrice Tredene Dobson s’est réjouie de voir que les deux pays montrent de forts signes de croissance, en particulier le Vietnam.

Selon la diplomate, la croissance économique du Vietnam est très impressionnante dans le contexte d'une contraction observée dans la plupart des régions du monde.

Les Premiers ministres Pham Minh Chinh et Jacinda Ardern. Photo: VNA



La croissance économique du Vietnam reflète l'approche du gouvernement en matière de reprise économique post-pandémie, qui accorde une priorité particulière à la reprise et aux politiques connexes, a-t-elle dit.

Des pays comme la Nouvelle-Zélande et les nombreux autres partenaires commerciaux du Vietnam l'ont également remarqué et, par conséquent, ont réagi très positivement, a-t-elle indiqué.

Elle a déclaré que le Vietnam et la Nouvelle-Zélande avaient l'avantage d'être deux économies les plus intégrées de la région indo-pacifique, ainsi que certains des Accords de libre-échange (ALE) les plus performants qui les réunissaient.

Les deux pays sont membres de l'Accord global et de progrès pour le partenariat transpacifique (CPTPP), de l'Accord régional de partenariat économique global (RCEP) et de l'accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA).

Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ont des structures régionales où ils travaillent ensemble, à savoir le Forum de coopération économique Asie-Pacifique, le Sommet de l'Asie de l'Est au sein de l'ASEAN et le Sommet Asie-Europe (ASEM).

Les deux pays peuvent utiliser cet avantage pour les aider à atteindre l'objectif de deux milliards de dollars de commerce bilatéral d'ici 2024.

La diplomate estime que le Vietnam et la Nouvelle-Zélande doivent être très clairs sur la manière dont les deux pays peuvent utiliser ces structures et les ALE pour soutenir leurs exportateurs et leurs chaînes d'approvisionnement mondiales. Si les deux pays font, l'objectif de deux milliards de dollars est ambitieux mais réalisable.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê lors du forum de coopération économique Vietnam - Nouvelle-Zélande. Photo: VNA



Selon Tredene Dobson, la visite de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern au Vietnam, suivie du voyage du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê en Nouvelle-Zélande, a parfaitement préparé les deux pays pour une année 2023 très réussie, ajoutant que les deux dirigeants des deux pays ont fixé des orientations claires pour atteindre cet objectif commercial de 2 milliards de dollars.

Félicitant le Vietnam pour son élection au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour 2023-2025, la diplomate a déclaré que le Vietnam était très connu pour ses contributions à la paix et à la sécurité internationales ainsi que sa participation aux opérations internationales de maintien de la paix.

Sur le plan national, le Vietnam a montré qu'avec une politique forte dédiée au développement économique, il peut garantir et soutenir les droits économiques, culturels et sociaux des habitants. Le Vietnam apportera cette expérience au Conseil des droits de l'homme.

Le changement climatique est le domaine dans lequel les deux pays approfondiront leur collaboration à l'avenir, a déclaré Tredene Dobson, ajoutant que le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ont tous deux fixé des objectifs assez ambitieux en matière de changement climatique, et c'est maintenant l'occasion pour eux de travailler ensemble dans ce domaine.

Les deux pays ont déjà fait de la coopération active dans le secteur agricole, de sorte que la Nouvelle-Zélande renforce sa coopération avec le Vietnam dans ce secteur et également sur le marché du carbone - qui est un domaine où les deux pays partagent certains intérêts.

Un coin de Hanoi. Photo: VNA



L'ambassadrice a déclaré que ce serait son deuxième Têt au Vietnam. Ce qu'elle aime vraiment le Têt, c'est le sentiment de chaleur, le sentiment d'amour et de connectivité - en particulier avec les familles qui se réunissent en ce moment spécial. Ceci est très similaire à l'esprit de la saison de Noël en Nouvelle-Zélande.

Elle a déclaré aimer tous les plats pendant le Têt. L'année dernière, elle a eu l’occasion de déguster beaucoup de plats, espérant de goûter davantage les plats pendant ce Têt. -VNA