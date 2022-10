Hanoi (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu qui s’est entretenu en ligne lundi 24 octobre avec la vice-ministre namibienne des Relations internationales et de la Coopération Jenelly Matundu, a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance à l’amitié et à la coopération avec la Namibie.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu (à gauche) et la vice-ministre namibienne des Relations internationales et de la Coopération Jenelly Matundu lors de leur entretien en ligne, le 24 octobre. Photo : VNA

Le vice-ministre vietnamien a apprécié la coopération des deux pays dans les forums multilatéraux, en particulier les Nations unies, et a remercié la Namibie d’avoir soutenu la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour le mandat 2023 -2025.Saluant les relations bilatérales, la vice-ministre namibienne a souligné le soutien constant de son pays à la lutte de libération nationale du Vietnam dans le passé ainsi qu’aux efforts de développement national à l’heure actuelle.Elle a également demandé au Vietnam de partager ses expériences en matière de gestion des conséquences de la guerre et de coordonner la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité.Les deux responsables ont convenu de renforcer les visites mutuelles à tous les niveaux et d’intensifier les réunions entre les ministères, secteurs, localités et entreprises vietnamiens et namibiens afin de créer les conditions préalables à des partenariats multiformes, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.Ils ont estimé que de vastes possibilités existent pour la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement. Ils ont souligné leur détermination à accroître le commerce bilatéral en offrant les meilleures conditions possibles pour que les produits phares des deux pays puissent entrer sur les marchés de l’autre et en encourageant les entreprises à rechercher des opportunités d’investissement et de commerce dans chaque pays.Avec 80% des produits agricoles en Namibie importés, Jenelly Matundu a déclaré qu’il s’agissait d’une grande opportunité pour les entreprises et les investisseurs vietnamiens, ajoutant que son pays espère exporter de la viande et des produits carnés vers le Vietnam.Les deux parties ont partagé le point de vue selon lequel leurs pays disposent d’un énorme potentiel de coopération agricole.Pham Quang Hiêu a noté que le Vietnam a enregistré de nombreuses performances agricoles et a également réalisé avec succès des projets de coopération agricole dans de nombreux pays africains.Le Vietnam est prêt à partager ses expériences et à travailler avec la Namibie pour développer l’agriculture à l’instar de ce qui a été obtenu dans le cadre d’un projet trilatéral sur l’aquaculture entre le Vietnam, la Namibie et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).Jenelly Matundu a également appelé le Vietnam à reprendre l’échange d’experts agricoles pour aider la Namibie dans la riziculture et l’aquaculture, qui a été mis en œuvre entre 2010 et 2014.En outre, la Namibie souhaite apprendre des expériences du Vietnam dans la construction de l’Académie diplomatique et promouvoir l’échange d’experts, de conférenciers et d’étudiants, a-t-elle indiqué.Les deux parties ont également convenu d’accélérer la négociation d’accords importants afin de créer les conditions favarobles pour la coopération bilatérale.La vice-ministre namibienne a déclaré qu’elle demandera aux unités de son ministère de ratifier au plus tôt l’Accord sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels entre les deux pays. – VNA