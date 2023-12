Hanoi (VNA) - Le ministre malaisien de la Défense, Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan, effectue une visite officielle au Vietnam du 3 au 5 décembre à l’invitation du ministre de la Défense Phan Van Giang.

Le ministre malaisien de la Défense a, pour sa part, souligné que les relations de défense entre le Vietnam et la Malaisie se sont développées au cours des dernières années sur la base du protocole d’accord de coopération en matière de défense signé en 2008 et du partenariat stratégique établi en 2015.



Il a exprimé l’espoir que les relations de défense atteindront un nouveau sommet dans les années à venir.

Le ministre de la Défense Phan Van Giang et le ministre malaisien de la Défense Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan lors de leurs entretiens. Photo : VNA

Les deux ministres ont déclaré que la coopération en matière de défense entre les deux pays avait joué un rôle de plus en plus important dans leur partenariat stratégique et avait obtenu des résultats remarquables en matière d’échanges de délégations, de formation, de consultation et de soutien mutuel lors des forums de sécurité régionaux et internationaux.Ils ont convenu qu’il y avait suffisamment de marge pour que le Vietnam et la Malaisie renforcent leur coopération et ont exhorté les parties à continuer à mettre en œuvre efficacement les documents et accords signés et à définir des orientations pour la coopération future, en particulier dans les domaines de l’échange de délégations et de la mise en place de mécanismes de consultation et de dialogue, de la formation, de l’industrie de défense, de la logistique, de la médecine militaire et du sauvetage.Partageant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, ils ont déclaré que dans un contexte de développements complexes dans la région et dans le monde, les mécanismes dirigés par l’ASEAN continuent de démontrer leur rôle central dans la promotion du dialogue et de la coopération entre les États membres de l’ASEAN ainsi qu’avec les partenaires extérieurs pour la paix, la stabilité et le développement de la région.En outre, ils ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, ainsi que la nécessité d’appliquer strictement et pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientatale, et de conclure bientôt les négociations et de signer le Code de conduite des parties en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).Le ministre vietnamien de la Défense a profité de l’occasion pour inviter son homologue et d’autres responsables du ministère malaisien de la Défense et des entreprises de défense à assister à la deuxième Exposition internationale de défense du Vietnam en 2024.Les deux ministres ont signé un protocole d’accord de coopération en matière de défense à l’issue de leurs entretiens. – VNA