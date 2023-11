Hanoï (VNA) – Une délégation de l'ambassade du Vietnam en Hongrie dirigée par l’ambassadrice Nguyen Thi Bich Thao a effectué fin octobre une mission dans la ville hongroise de Debrecen pour promouvoir la coopération décentralisée, notamment dans l'emploi, l'éducation et la formation.Elle a eu des séances de travail avec le maire de la ville de Debrecen, des dirigeants de la province de Hajdu-Bihar et de l'université de Debrecen, et a rencontré des amis hongrois amoureux du Vietnam et près de 80 étudiants vietnamiens suivant un cursus dans la ville de Debrecen.Lors de ces rencontres, l'ambassadrice vietnamienne a affirmé que le Vietnam appréciait toujours l'aide de la Hongrie dans la formation des ressources humaines pour le Vietnam. Elle a apprécié la proposition du maire de Debrecen, László Papp, de promouvoir la coopération dans l'emploi et s'est engagée à connecter la province de Hajdu-Bihar à des localités vietnamiennes pour continuer à promouvoir la coopération en matière de formation, en particulier pour les techniciens qualifiés.De leur côté, les dirigeants de la province de Haidu-Bihar et de la ville de Debrecen ont exprimé leur désir de coopérer avec des partenaires vietnamiens dans les domaines de la culture, du tourisme et de l'emploi, en promouvant les activités de soutien et de transfert technologique et les relations de coopération avec des villes et provinces vietnamiennes.L’Université de Debrecen, deuxième plus grand centre de formation universitaire des ressources humaines de Hongrie, souhaite promouvoir la coopération avec le Vietnam via l'échange d'experts, l’octroi de bourses à des étudiants vietnamiens, en particulier dans les domaines atouts de l'école tels que l'agriculture, la médecine, la pharmacie et l’agroalimentaire. Actuellement, 221 Vietnamiens font des études dans cette université. –VNA