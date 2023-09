Le vice-ministre Nguyen Minh Vu a estimé que la coopération économique était un pilier important des relations Vietnam- France , affirmant que les deux pays avaient beaucoup de potentiels pour promouvoir leur coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement.Il a suggéré de mieux profiter des opportunités offertes par l’accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), d’approuver bientôt l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA), afin de créer un environnement d'investissement favorable aux entreprises des deux pays.Le vice-ministre vietnamien a également proposé à la partie française de pousser la Commission européenne à retirer prochainement le "carton jaune" d'INN (pêche illégale, non déclarée et non réglementée) contre les produits aquatiques du Vietnam.Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération dans la culture, l'éducation et la santé. Catherine Deroche a réitéré ses profondes impressions sur les 12es Assises franco-vietnamiennes de la coopération décentralisée (en avril 2023) avant de proposer aux parlements et gouvernements des deux pays de continuer à prêter attention à la promotion de ce mécanisme de coopération.A cette occasion, les deux parties ont également partagé leurs points de vue sur la situation en Mer Orientale, soulignant l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la garantie de la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime ainsi que de la résolution pacifique des différends sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS). -VNA