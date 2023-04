Photo: VNA

Hanoï, 14 avril (VNA) – Un symposium intitulé "Culture, Patrimoine et Tourisme" s'est tenu le 14 avril à Hanoï dans le cadre des 12es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne.

Les participants se sont concentrés sur la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, le développement de l'industrie culturelle et la coopération dans le développement du tourisme.

Le Vietnam compte environ 18 villes et provinces qui ont établi des relations et mis en oeuvre des projets avec des localités françaises, typiquement la coopération entre Hanoï et Paris et Toulouse, Lao Cai et Thua Thien - Hue avec la région Nouvelle-Aquitaine, Yen Bai avec le Val de Marne, Thua Thien - Hue avec la communauté d'agglomération Grand Poitiers...

Selon les autorités des localités vietnamiennes, au fil des années, les projets de coopération dans le domaine de la conservation et de la valorisation du patrimoine ont créé une bonne prémisse pour le développement de l'industrie culturelle.

Le directeur du service de la Culture et des Sports de Hanoï, Do Dinh Hong, a déclaré qu'afin de mieux préserver et promouvoir la valeur du patrimoine culturel pour le développement du tourisme et la construction d'une ville créative, Hanoï espérait continuer à recevoir des soutiens du gouvernement de la région Île-de-France, de la ville de Toulouse, du ministère français des Affaires étrangères, de l'ambassade de France, des villes membres du Réseau des villes créatives de l'UNESCO et des agences française.

Au fil des ans, de nombreuses villes et provinces vietnamiennes ont coopéré avec des localités françaises et reçu des assistances françaises dans le développement touristique, notamment le tourisme culturel.

Les localités vietnamiennes ont souhaité poursuivre l'élargissement de la coopération décentralisée avec les organismes français, notamment le renforcement et le développement des relations avec les localités traditionnelles ayant des expériences dans les domaines du développement culturel, du tourisme, de la valorisation du patrimoine, de la formation des ressources humaines.

Les localités vietnamiennes ont également souhaité que l'ambassade de France au Vietnam, les organisations et localités françaises soient intéressées à participer davantage dans les domaines de la culture, du patrimoine, du développement touristique, et du développement de l’industrie culturelle au Vietnam. -VNA