Hanoi (VNA) – Le Vietnam et la Chine ont convenu lors de la 12e session du Comité de coopération économique et commerciale entre les deux pays, lundi 27 novembre à Hanoi, des orientations majeures pour développer les relations économiques et commerciales bilatérales plus stables, équilibrées, durables, et préparer les résultats pour la prochaine visite de leurs hauts dirigeants.

Vue de la 12e session du Comité de coopération économique et commerciale Vietnam-Chine, à Hanoi, le 27 novembre. Photo: VNA





La session est coprésidée par le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên et le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, qui est en visite du 25 au 28 au Vietnam durant laquelle il a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre Pham Minh Chinh et a rencontré le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên.



Le ministre Nguyên Hông Diên a avancé certaines mesures importantes pour mettre en œuvre les perceptions communes des hauts dirigeants des deux pays, y compris le soutien aux entreprises vietnamiennes pour construire des marques sur le marché chinois, l’ouverture accélérée du marché aux produits agricoles vietnamiens, la progression vers la signature de l’accord-cadre sur le commerce du riz, la facilitation de l’exportation des homards vietnamiens vers la Chine, l’augmentation du nombre de postes-frontières habilités pour l’importation de produits agricoles, aquatiques et alimentaires vietnamiens, l’achèvement des procédures de création du Bureau de promotion du commerce du Vietnam à Haikou, dans la province chinoise du Hainan.



Il a mis l’accent sur la mise en œuvre efficace des accords signés, notamment le Protocole d’accord entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère chinois du Commerce sur le renforcement de la coopération pour assurer la chaîne d’approvisionnement entre le Vietnam et la Chine, et la création des conditions favorables permettant aux entreprises vietnamiennes de renforcer leur présence, de louer des entrepôts et d’exporter via les zones pilotes de commerce électronique ou les zones pilotes de libre-échange de Chine.



S’exprimant lors de la session, le ministre Wang Wentao a exprimé sa volonté de se coordonner avec la partie vietnamienne pour résoudre les problèmes qui intéressent les deux parties, annonçant que les exportations des durians vietnamiens ont atteint près de 2 milliards de dollars depuis la fin 2022, date de l’ouverture du marché chinois à ce fruit.



Le ministère chinois du Commerce continuera de coordonner et d’inciter les douanes chinoises à ouvrir le marché aux produits agricoles vietnamiens, a-t-il déclaré, recommandant aux entreprises vietnamiennes d’enregistrer leurs installations de production et de conditionnement des homards auprès des douanes chinoises.

Le ministre Wang Wentao a souligné que les relations économiques et commerciales avec les localités jouent un rôle important dans la promotion d’un développement sain et stable de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Il a également affirmé soutenir le Vietnam pour ouvrir des bureaux de promotion du commerce du Vietnam en Chine, et les entreprises vietnamiennes pour s’implanter en Chine.

Il a également proposé des idées pour élargir et faciliter les activités bilatérales de coopération économique et commerciale, notamment le renforcement de la la coopération agricole, la défense commerciale et le commerce électronique transfrontalier, l’ouverture et la modernisation des postes-frontières, la construction de postes-frontières intelligents et la facilitation du dédouanement.

A cette occasion, les deux parties ont également échangé certains contenus sur la situation de la coopération, les négociations pour adhérer, améliorer et mettre en œuvre les engagements dans les cadres multilatéraux tels que l’Accord de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA), le Partenariat économique global régional (RCEP) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC). – VNA