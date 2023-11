Pékin (VNA) – Environ 150 entreprises vietnamiennes et chinoises ont participé à une conférence organisée lundi 27 novembre à Pékin pour promouvoir les relations économiques, commerciales et d’investissement bilatérales.

Participants vietnamiens et chinois à la conférence, à Pékin, le 27 novembre. Photo : VNA

S’adressant à l’événement, Hoàng Minh Chiên, directeur adjoint de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (VIETRADE) du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que le commerce entre les deux pays avait connu une croissance stable et durable, de 5,5% à partir de 2021 pour atteindre plus de 175 milliards de dollars en 2022. Elle a dépassé les 103 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2023.L’an dernier, la Chine est restée le plus grand partenaire commercial, le plus grand exportateur et le deuxième importateur du Vietnam. En tant que sixième partenaire commercial de la Chine, le Vietnam se classe au cinquième rang des importateurs de produits chinois et au dixième rang des exportateurs vers le marché chinois. Le Vietnam est également le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).Dans le même temps, les investissements directs étrangers (IDE) en provenance de Chine sont présents presque partout au Vietnam, se concentrant dans les localités côtières et peuplées avec une forte intensité de main d’œuvre et des infrastructures favorables au commerce de marchandises et aux voyages entre les deux pays, a-t-il noté.Hoàng Minh Chiên a estimé qu’il restait un énorme potentiel de coopération bilatérale en matière économique, commerciale et d’investissement, en particulier lorsque les deux économies sont complémentaires et que l’économie verte et circulaire est désormais une tendance mondiale.Il a recommandé aux entreprises des deux pays de saisir les opportunités de renforcer la coopération afin d’exploiter la complémentarité des deux économies, renforçant ainsi des partenariats commerciaux stables et durables et développant les relations économiques et commerciales à un nouveau niveau.Pour sa part, Xu Jinli, chef du département de coopération bilatérale au Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), a souligné qu’au cours des dernières années, les relations économiques et commerciales bilatérales ont continué à s’intensifier et à récolter de bons résultats. Leur commerce est toujours en hausse malgré les nombreux défis rencontrés lors du processus de reprise économique mondiale.En outre, les liens d’investissement ont connu des progrès constants tandis que les chaînes industrielles et d’approvisionnement des pays sont étroitement liées. Le Vietnam est la quatrième destination des investisseurs chinois au sein de l’ASEAN, et de plus en plus d’entreprises chinoises viennent investir dans ce pays d’Asie du Sud-Est, a-t-il ajouté.Il a exprimé l’espoir que les entreprises participant à la conférence puissent profiter de cette occasion pour avoir des discussions approfondies et construire un consensus dans la coopération pour obtenir des résultats mutuellement bénéfiques. – VNA