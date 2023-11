Des délégués lors de la Conférence. Photo : VNA

Hanoï, 23 novembre (VNA) - La 15e conférence sur la coopération douanière entre le Vietnam et la Chine dans la lutte contre la contrebande s'est tenue le 23 novembre à Hanoï, pour discuter des mesures visant à renforcer la coopération dans la prévention du trafic illégal de drogues et d'animaux sauvages.Les deux parties ont convenu que la situation de plus en plus complexe de la contrebande le long des routes frontalières partagées entre le Vietnam et la Chine exige que les agences douanières des deux pays travaillent plus étroitement en matière d'application de la loi et luttent contre la contrebande afin de garantir un environnement sain pour leurs entreprises légitimes.Les deux parties ont passé en revue les résultats de leur coordination dans la lutte contre la contrebande ces derniers temps et sont convenues de continuer à renforcer leurs efforts conjoints pour empêcher le trafic illégal de drogues et d'animaux en danger d'extinction, et de mettre en œuvre la campagne ‘’ Dragon du Mékong ‘’ conclue dans la Déclaration commune Vietnam-Chine sur la poursuite de la promotion et de l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique global Vietnam-Chine.La conférence anti-contrebande est un mécanisme de coopération important entre les forces douanières des deux pays. La coopération dans la lutte contre la contrebande entre les deux agences a été renforcée et approfondie aux niveaux bilatéral et multilatéral.Les deux parties déploient régulièrement des activités de coopération pour se soutenir mutuellement dans la lutte contre les violations de la législation douanière. L'échange d'informations professionnelles et l'assistance mutuelle dans les enquêtes et la vérification des cas ont donné de bons résultats.Ils ont activement collaboré à la création d'initiatives et coordonné la mise en œuvre de la campagne « Dragon du Mékong » pour lutter contre le trafic de drogue et d'animaux sauvages dans la région Asie-Pacifique.Lors de la conférence, les deux parties ont discuté et convenu de renforcer la coordination et d'améliorer l'efficacité de l'échange d'informations et d'expertise afin d'améliorer l'efficacité de la coopération anti-contrebande sur toutes les routes, de promouvoir efficacement les activités pertinentes de soutien aux enquêtes de chaque pays et d'améliorer le efficacité des programmes généraux de contrôle.Les deux parties se sont engagées à déployer efficacement la campagne « Dragon du Mékong » pour lutter contre le trafic illégal de drogue et d'animaux sauvages dans la région Asie-Pacifique et à communiquer conjointement les résultats des étapes de la campagne à l'Organisation mondiale des douanes. - VNA