Le vice-Premier ministre et président du Comité national de prévention et de lutte contre le sida, les drogues et la prostitution, Tran Luu Quang (gauche) et le ministre chinois de la Sécurité publique Wang Xiaohong.



Pékin (VNA) – Le vice-Premier ministre et président du Comité national de prévention et de lutte contre le sida, les drogues et la prostitution, Tran Luu Quang, a eu le 5 septembre une entrevue avec le ministre chinois de la Sécurité publique Wang Xiaohong, également président du Comité national chinois pour la prévention et le contrôle des drogues, lors de sa participation à la 14e conférence des présidents des comités nationaux dans le cadre du Mémorandum d'accord sur la lutte contre la drogue conclu en 1993 entre les pays du bassin du Mékong.

Les deux parties ont souligné l'importance des relations entre le Vietnam et la Chine pour l'édification du socialisme et le développement prospère de chaque pays ainsi que la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a affirmé la politique constante du Vietnam qui attache de l'importance au développement des relations de bon voisinage et du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine.

Le gouvernement vietnamien reconnaît et apprécie le soutien et la coopération de la Chine en matière d'échange rapide d'informations, d'expériences précieuses et de coopération dans les enquêtes, l'arrestation et le renvoi des criminels. Les deux parties ont enrayé rapidement les lignes de production, de transport de drogue à travers la frontière, contribuant ainsi au succès de la prévention et de la lutte contre la drogue au Vietnam.

Le vice-Premier ministre a souligné que la situation de la production, du commerce, du transport et de la consommation de drogue dans la région et dans le monde est très compliquée. Dans ce contexte, il a affirmé que le Vietnam soutient une position de ne pas tolérer la drogue et continue à poursuivre l'objectif à long terme d'une zone sans drogue ; se concentre sur la coopération internationale en la matière.

Hanoï s'engage à mettre pleinement en œuvre les accords entre le Vietnam et la Chine dans les activités de coopération en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, et contre la drogue en particulier ; soutient et apprécie l'initiative chinoise lors de la Conférence sur la prévention et le contrôle de drogues dans la sous-région du Mékong, a-t-il dit.

Le vice-Premier ministre a demandé aux Comités nationaux pour la prévention et le contrôle des drogues des deux pays de continuer à demander aux ministères, aux secteurs de renforcer et d'améliorer l'efficacité de coopération, du partage d'informations et de coordination dans la lutte contre la criminalité transfrontalière liée à la drogue ; de promouvoir l'échange d'expériences, les échanges et la coopération en matière de formation des cadres au service de ce combat.

Pour sa part, le ministre de la Sécurité publique Wang Xiaohong a souligné que la Chine est prête à travailler avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les perceptions communes de haut niveau des dirigeants des deux Partis et deux pays, en continuant de renforcer la coopération dans tous les domaines au service de la cause de l'édification et du développement de chaque pays.

Les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération dans la prévention de la criminalité, en particulier celle liée à la drogue, contribuant ainsi à consolider et à renforcer le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine, a-t-il conclu. -VNA