Hanoi (VNA) - Le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Dang Quôc Khanh, a travaillé lundi 10 juillet à Hanoi, avec Anna Wellenstein, directrice Développement durable de la Banque mondiale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique et directrice mondiale du pôle Environnement, ressources naturelles et économie bleue de la Banque mondiale (BM).

La province septentrionale de Yên Bai plante 15.000 ha de forêt chaque année, s’efforçant de porter sa couverture forestière à 65%. Photo: VNA

Saluant la coopération efficace de la BM avec le Vietnam, notamment dans la réponse au changement climatique, la croissance verte et la protection de l’environnement, le responsable a également félicité la BM pour son initiative financière visant à soutenir la riziculture à faible émission de carbone.

Dang Quôc Khanh a fait savoir que son ministère a approuvé le 30 juin un projet sur la mise en place du marché du carbone au Vietnam et a chargé son Département du changement climatique de travailler en étroite collaboration avec la BM, les ministères et les agences concernés sur le projet.

Le ministre a souhaité que la BM poursuive son dispositif d’appui au Programme national de l’eau avec une approche multisectorielle et multi-cibles et une gestion intégrée des ressources en eau.

Il a ajouté que le ministère a demandé au Département de la gestion des ressources en eau de proposer des tâches nécessitant l’aide de la Banque mondiale, telles que la modification de la Loi sur les ressources en eau et la création d’une base de données nationale sur les ressources en eau.

Dang Quôc Khanh a également sollicité l’assistance de la BM dans le cadre du projet "Résilience climatique et transformation intégrée du delta du Mékong" pour s’appuyer sur les réalisations passées du projet précédent "Résilience climatique intégrée du delta du Mékong et moyens de subsistance durables".

Concernant la deuxième étape du projet d’élimination des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) dans le cadre du Protocole de Montréal, il a affirmé le ferme engagement du Vietnam à éliminer les substances appauvrissant la couche d’ozone.

Pour lancer le projet intitulé "Gestion durable des produits chimiques réglementés par le Protocole de Montréal", le ministre a chargé le Département du changement climatique de travailler avec la BM sur les perspectives et l’approbation du projet.

Concernant la pollution de l’environnement et le développement de l’économie circulaire, il a déclaré que le Département de la lutte contre la pollution et l’Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l’environnement continueront de s’associer à la Banque mondiale pour déployer des modèles de mesure et de gestion de la pollution de l’air à Hanoi et passer à une économie circulaire pour le développement et la protection de l’environnement.

En ce qui concerne le projet d’amélioration de la gouvernance foncière et de la base de données (VIGL), le ministre a proposé à la BM de continuer d’apporter son soutien à certaines activités liées à l’évaluation des terres, à la construction du système d’information foncière et aux activités pilotes au Département du plan et du développement des ressources foncières et dans la ville de Dà Nang (Centre).

Anna Wellenstein a, pour sa part, indiqué que la BM et le Vietnam sont en train de coopérer dans plusieurs projets liés à l’adaptation au changement climatique, à la croissance verte et à la protection de l’environnement.

Elle a déclaré que la Banque mondiale continuera d’accroître son soutien au Vietnam dans la réalisation des objectifs concernant l’atténuation du changement climatique, la protection de l’environnement vers une économie circulaire, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le développement de moyens de subsistance durables, la conservation de la biodiversité. – VNA