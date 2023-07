Le Vietnam et Israël signent un accord de libre-échange

Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien et le ministre israélien de l'Économie et de l'Industrie Nir Barkat ont signé le 25 juillet en Israël l'Accord de libre-échange Vietnam - Israël, sous la présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et du vice-Premier ministre vietnamien Tran Luu Quang, en visite dans ce pays.