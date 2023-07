L’entretien entre le vice-Premier ministre Tran Luu Quang et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Photo: VNA

Tel Aviv (VNA) – Le Vietnam et Israël devraient considérer les sciences, les technologies et l'agriculture de haute technologie comme des domaines de coopération prioritaires, a déclaré le vice-Premier ministre Tran Luu Quang au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de leur entretien le 25 juillet.



Lors de l’entretien, qui s’est tenu dans le cadre de sa visite officielle en Israël du 23 au 25 juillet, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a affirmé que le Vietnam encourageait les entreprises israéliennes à augmenter leurs investissements sur son sol et leur créerait des conditions favorables.



Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a salué la visite du vice-Premier ministre vietnamien, d'autant plus que les deux pays célèbrent cette année le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.



Il s’est dit impressionné par les réalisations socio-économiques du Vietnam, affirmant que le pays était un partenaire important d'Israël.



Il a déclaré qu'avec des avantages complémentaires, les deux pays avaient un grand potentiel pour renforcer leur coopération dans tous les domaines, en particulier dans les sciences et technologies, les start-up, l'innovation, l'agriculture de haute technologie, les technologies de traitement des eaux et la santé.



Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à son amitié et à sa coopération multiforme avec Israël.



Les deux parties ont convenu de promouvoir l'amitié et la coopération entre leurs pays par des mesures telles que l'augmentation de visites de délégations à tous les niveaux, la coordination et le soutien mutuel au sein des forums et organisations internationaux…

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang (gauche) et le président israélien Isaac Herzog. Photo: VNA



Avant leur entretien, Tran Luu Quang et Benjamin Netanyahu ont assisté à la cérémonie de signature de l'accord de libre-échange Vietnam - Israël.



Le même jour, le vice-Premier ministre vietnamien a rencontré le président israélien Isaac Herzog. Il a également eu une rencontre avec des représentants d'entreprises israéliennes.

Rencontre entre Tran Luu Quang et des représentants d'entreprises israéliennes. Photo: VNA



Le 25 juillet au soir, Tran Luu Quang a quitté Israël pour se rendre en Égypte pour une visite officielle.-VNA