Entretien entre le chef adjoint permanent de la Commission centrale de la propagande et de l'éducation du PCV, Lai Xuan Mon (au milieu), et Rogelio Polanco Fuentes, chef du Département idéologique du Comité central du PCC. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Cuba et le Vietnam réaffirment leur volonté d'élargir et de renforcer les relations bilatérales dans les domaines de politique et d'idéologie, et se sont engagés à défendre l'héritage de leurs dirigeants historiques Fidel Castro et Ho Chi Minh.

Cette affirmation a été donnée lors d'un entretien entre Rogelio Polanco Fuentes, membre du Secrétariat du Comité central et chef du Département idéologique du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC), et le chef adjoint permanent de la Commission centrale de la propagande et de l'éducation du Parti communiste du Vietnam (PCV), Lai Xuan Mon, en visite de travail à Cuba.

Les deux responsables ont échangé sur la politique et le travail idéologique, la sensibilisation pour protéger le fondement idéologique du Parti, la presse, la publication, la culture et les arts, la science et la formation, ainsi que les réalisations obtenues par les deux Partis et les deux peuples après plus de 35 ans de Doi Moi (Renouveau) au Vietnam et les premiers résultats de Cuba dans la mise en œuvre de la Résolution du 8e Congrès du Parti communiste de Cuba en avril 2021.

Ils ont affirmé la bonne ligne que les deux Parti mettent en œuvre.

Dans le cadre de sa visite de travail à Cuba du 20 au 24 août, Lai Xuan Mon à la tête de délégation de la Commission centrale de la propagande et de l'éducation du PCV, eu une séance de travail avec César Joel Suárez Pelle, cheffe adjointe du Département idéologique du Comité central du PCC.

La délégation vietnamienne a visité le siège de l'Union des journalistes cubains (UPEC) et le journal Granma, porte-parole officiel du Parti communiste de Cuba.

Dans la province de Pinar del Río, à l'extrême ouest de Cuba, elle s'est entretenue avec le premier secrétaire du Comité provincial du Parti de Pinar del Río, Yamilé Ramos Cordero, avant de visiter un certain nombre d'installations de production de la localité.

Elle est allée offrir des fleurs au buste du Président Hô Chi Minh dans le parc de la Paix à La Havane et a visité le centre destiné à préserver et diffuser la pensée de Fidel Castro. -VNA