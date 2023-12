Ottawa (VNA) – En tant que plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN, avec des échanges commerciaux bilatéraux dépassant les 7 milliards de dollars en 2022, le Vietnam jouera un rôle important en tant que porte d’entrée permettant aux entreprises canadiennes d’entrer dans le bloc régional.

Vue du séminaire «Le Vietnam, la porte d’entrée vers l’Indo-Pacifique pour les entreprises québécoises». Photo : VNA



L’ASEAN possède l’un des taux de croissance les plus élevés au monde et devrait devenir le centre de consommation mondial d’ici 2030 compte tenu de la taille de son marché, selon les milieux d’affaires canadiens.



Les entreprises canadiennes, dont celles du Québec, ont exprimé leur vif intérêt pour le marché vietnamien, étant donné les liens commerciaux florissants entre les deux pays depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) il y a cinq ans.



Les revenus commerciaux entre les deux pays sont passés de 3,86 milliards de dollars en 2018 à plus de 7 milliards de dollars en 2022. Entre janvier et juin de cette année, ce chiffre a atteint 3,6 milliards de dollars.



Le directeur général de la région Indo-Pacifique du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Gabriel Chartier, a déclaré que le ministère avait déployé sa stratégie en Indo-Pacifique en 2021, qui identifiait le Vietnam et d’autres pays asiatiques comme partenaires importants pour développer les activités commerciales.



Investissement Québec International a été créé, chargé de soutenir les entreprises locales qui souhaitent développer leurs affaires au Vietnam, a-t-il ajouté.



Il existe environ 125 projets de coopération entre le Vietnam et le Québec. Le commerce bilatéral a dépassé 1,5 milliard de dollars, la partie canadienne vendant des produits électroniques, des produits agricoles et des équipements médicaux au Vietnam, et achetant des chaussures et des vêtements à ce pays d’Asie du Sud-Est.



Les deux parties envisagent de mener de nouveaux projets de coopération, contribuant à diversifier la collaboration dans tous les domaines, de la culture au développement durable en passant par les études technologiques.



George Monize, George Monize, vice-président, de Développement des affaires mondial à Exportation et développement Canada (EDC), a décrit le Vietnam comme un marché incroyable avec une croissance élevée du PIB et une classe moyenne en expansion.



Selon Rémy Franzoni, président du groupe Engram, ses clients sont curieux et intéressés par les opportunités de coopération avec le Vietnam, qui possède des atouts en matière de technologie et d’électronique.

Les bonnes relations Vietnam-Canada ont contribué à concrétiser la stratégie du Canada pour l’Indo-Pacifique et son partenariat stratégique avec l’ASEAN, a-t-il déclaré, ajoutant que les autorités québécoises et le gouvernement canadien dans son ensemble ont donné la priorité au Vietnam et considèrent le pays comme une nouvelle intersection dans la chaîne de valeur mondiale en raison du potentiel de coopération dans des domaines clés. – VNA