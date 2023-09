Délégués à la cérémonie. Photo: VNA

Ottawa (VNA) - L'ambassade du Vietnam à Ottawa a récemment organisé une cérémonie pour célébrer le 78e anniversaire de la Fête nationale et le cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Canada.



Cet événement a réuni plus de 250 invités, dont des diplomates canadiens et de pays membres de l'ASEAN, des experts intéressés par le Vietnam, des Vietnamiens résidant au Canada.



Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur vietnamien Pham Vinh Quang a passé en revue les réalisations politiques, diplomatiques et socio-économiques du Vietnam au cours des dernières années et a affirmé que le Vietnam resterait l'une des destinations préférées des investisseurs et des touristes internationaux.



La vice-ministre canadienne des Affaires étrangères, Cindy Termorshuizen, a affirmé que le Vietnam était une partie centrale de la stratégie pour l'Indo-Pacifique mise en œuvre par le Canada, avec un investissement de près de 2,3 milliards de dollars. Il s'agit de l'un des efforts du Canada pour garantir qu’il sera un partenaire dynamique et actif dans la région, en particulier pour le Vietnam, a-t-elle ajouté.



Elle a déclaré que les deux pays devraient continuer à développer leurs relations économiques qui créeraient des opportunités dans de nombreux domaines différents.



Répondant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information au Canada, le sénateur Victor Oh, président de l’Association d'amitié parlementaire Canada-Vietnam, s'est dit extrêmement impressionné par le développement dynamique du Vietnam.



Il a estimé que le Vietnam se développerait encore plus rapidement et plus fortement, et pourrait même devenir une économie en plein essor au sein de l’ASEAN. -VNA