Le vice-ministre des Affaires étrangères du Laos, Thongphan Savanphet. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - Le Vietnam est un membre actif, proactif et responsable de l'ASEAN, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères du Laos, Thongphan Savanphet, lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA).Selon lui, la participation du Vietnam aux activités de l'ASEAN permet non seulement de consolider le processus de défense nationale et de développement du Vietnam, mais contribue également grandement à la mission commune de protection et de promotion de la paix, de la stabilité et de la coopération pour le développement de l'ASEAN.Le vice-ministre Thongphan Savanphet a souligné qu'au cours des 28 dernières années depuis son adhésion au bloc régional, le Vietnam avait apporté des contributions importantes à l’ASEAN et avait enregistré des réalisations exceptionnelles sur de nombreux aspects, tels que l'élaboration de la Charte de l'ASEAN, des visions de l’ASEAN 2020 et 2025, du Plan directeur sur la connectivité de l’ASEAN 2025 ; la relance économique après la pandémie de COVID-19...En outre, le Vietnam a assumé la présidence de l'ASEAN à trois reprises (en 1998, 2010 et 2020), a-t-il rappelé.Selon le vice-ministre lao, en tant que président de l'ASEAN, le Vietnam a eu de nombreuses initiatives. De nombreux documents ont été adoptés qui deviennent une base importante pour la coopération au sein de l'ASEAN ainsi que pour l’édification de la Communauté de l'ASEAN et la coopération avec les pays hors du bloc régional.Selon Thongphan Savanphet, l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN en 1995 a contribué à l’accélération du développement socio-économique du pays. En outre, sur le plan des relations Vietnam-Laos, l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN a créé une motivation et un fondement important pour que le Laos devienne membre de l'ASEAN deux ans plus tard.Le diplomate lao a souligné que l'étroite coordination et l’entraide entre le Vietnam et le Laos au sein de l' ASEAN contribuaient grandement au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays. Il s’est déclaré convaincu que le Vietnam et le Laos continueraient de développer leurs relations spéciales, dans l’intérêt des deux peuples, pour la promotion de la paix et du développement dans la région comme dans le monde. –VNA