Hanoï (Vnplus) - L’année 2018 a été qualifiée de succès pour le secteur de l'industrie et du commerce étant donné que les objectifs ont dépassé le plan fixé. Les exportations ont continué d'augmenter de 13,8%, soit 244,7 milliards de dollars, avec 29 articles d’exportations dont le chiffre d'affaires a dépassé un milliard de dollars.

Avec ce résultat, le Vietnam est devenu un grand exportateur mondial, contribuant positivement à la réalisation des objectifs de forte croissance économique liée à la stabilité macroéconomique et à la maîtrise de l’inflation, a déclaré le ministre de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh.

Au seuil du Nouvel An 2019, il a accordé à la presse une interview sur les perspectives du pays en la matière.

- Pourriez-vous parler des résultats de la croissance économique de 2018?

Le ministre Trân Tuân Anh: Nous avons passé une année de grands efforts, notamment dans la direction du gouvernement. On peut dire que le taux de croissance du PIB de 7,08% est très positif, dépassant l’objectif fixé au début de l’année.

Je tiens en particulier à souligner que les industries manufacturières et de transformation sont devenues un atout, un moteur pour stimuler la croissance du PIB.

- En 2019, le gouvernement continue de fixer l’objectif de croissance du PIB entre 6,9 et 7%. Les industries manufacturières et de transformation ainsi que les services continuent d'être considérés comme le principal moteur pour la croissance. Pourriez-vous nous faire part des mesures envisagées pour atteindre ce résultat?

Le ministre Trân Tuân Anh: On peut dire que le taux de croissance élevé et le dépassement de l’objectif fixé ont clairement montré la tendance de développement du secteur de l’industrie et du commerce du pays.

Comme je l'ai dit, le gouvernement a déployé des efforts considérables pour continuer d’améliorer l’environnement des affaires, en recherchant des solutions permettant de régler les difficultés de chaque secteur, de chaque produit, en particulier dans l'industrie manufacturière et de fabrication.

- 2018 a également été la troisième année consécutive que le pays a réalisé un excédent commercial. La croissance des exportations en 2018 est due à la participation positive des entreprises nationales. Alors, que pensez-vous de ce résultat ainsi que de la responsabilité du ministère de l'Industrie et du Commerce dans la promotion des exportations et le développement des marchés d'exportation?

Le ministre Trân Tuân Anh: En fait, la croissance des exportations de 13,8% en 2018 a fait du Vietnam un important exportateur.

En 2018, les exportations ont également atteint un double objectif: croissance élevée et contrôle des importations. Nous avons réalisé un excédent commercial de 7,2 milliards de dollars.

Le Vietnam connaît un taux de croissance des exportations le plus élevé au monde et affirme sa position dans la chaîne de valeurs et d'approvisionnements mondiale.

Le Vietnam se classe au 3ème rang des exportations de chaussures, au 7ème des exportations de textiles tandis que d’autres produits phares tels que le riz, le café, le caoutchouc… maintiennent leur place au top du monde.

Les entreprises nationales ont, pour la première fois, réalisé un taux de croissance s’élevant à 15,9%, tandis que les entreprises à investissement direct étranger (IDE) n'ont atteint que 13,6%. Cela montre que les entreprises nationales ont fortement changé l’année dernière.

En particulier, 29 produits ont connu un chiffre d'affaires à l'exportation de plus d'un milliard de dollars. Parmi eux, 5 ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 10 milliards de dollars.

Avec cette tendance, les entreprises nationales peuvent améliorer davantage leur capacité de production, élargir de nouveaux débouchés, notamment dans le contexte où le pays dispose des conditions favorables du système commercial multilatéral et des accords de libre-échange de nouvelle génération.

Ces performances résultent des efforts du gouvernement dans la direction, l’amélioration de l’environnement d’investissement et des affaires, l’élaboration d’une stratégie de long terme dans la restructuration de l’économie et des secteurs de l’industrie, de l’agriculture, des exportations…

- Quelles sont les orientations pour le marché domestique, Monsieur le ministre?

Le ministre Trân Tuân Anh: Avec un marché de près de 97 millions de personnes, nous avons également vu ces dernières années un développement très diversifié de nombreux secteurs économiques, une amélioration et un perfectionnement du système d'infrastructure commerciale. En même temps, le lien dans la chaîne d’approvisionnement restait plus stable et plus durable pour le développement du marché commercial intérieur.

Nous avons vu également une très forte vague d’investissements des entreprises nationales et étrangères pour le développement du réseau de distribution et de vente au détail.

Dans le contexte où le Vietnam continue de mettre en œuvre ses engagements en matière d'intégration, les défis et les opportunités bénéficient à la croissance, contribuant à diversifier des marchandises et à perfectionner le réseau de distribution.

- Qu’est ce le ministère de l’Industrie et du Commerce doit faire pour atteindre les tâches fixées pour 2019?

Le ministre Trân Tuân Anh: Le premier objectif du ministère de l'Industrie et du Commerce en 2019 concerne la mise en œuvre des plans d'action, conformément à la résolution du gouvernement sur les solutions pour assurer le développement économique et les recettes budgétaires de 2019.

Le ministère va définir les plans concrets, fournir des scénarios de croissance et de développement dans les domaines industriel, commercial et de services pour chaque trimestre et chaque période, conformément aux objectifs approuvés par l’Assemblée nationale pour 2019. Le ministère devra prendre des mesures précises pour les secteurs et produits clés et aussi pour les périodes concrètes.

- Attendez-vous la croissance des secteurs gérés par le ministère de l'Industrie et du Commerce en 2019?

Le ministre Trân Tuân Anh: 2019 est une année riche en conditions favorables et en nouveaux mécanismes, en particulier les politiques conformes à la stratégie de développement durable pour l'importation et l'exportation, ou à la stratégie de restructuration et de renouvellement du modèle de croissance économique, en général.

Les expériences vont permettre au gouvernement d’élaborer les politiques et de mener à bien sa direction, notamment dans le contexte de l’application des accords de libre-échange de nouvelle génération. Nous parviendrons aux objectifs de croissance socio-économique et aux résultats optimistes dans les domaines de l'industrie et du commerce cette année. –Vnplus