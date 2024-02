Photo: VNA Ottawa (VNA) - L'engagement du Canada à promouvoir des relations plus solides avec l'Indo-Pacifique a fait des progrès significatifs lorsque le pays a ouvert l'Office de l'agriculture et de l'agroalimentaire (IPAAO) aux Philippines et se prépare à ouvrir un Bureau de l'innovation (IPIO) au Vietnam.

Il y a un an, le Canada a annoncé sa stratégie pour l'Indo-Pacifique, dont l'un de ses cinq objectifs stratégiques est d'accroître le commerce, les investissements et la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

La région Indo-Pacifique est considérée comme dotée d'un énorme potentiel économique, représentant plus d'un tiers des activités économiques mondiales. En 2023, les exportations agricoles du Canada vers la région sont estimées à 22,8 milliards de dollars. De nombreux experts ont estimé que l’Indo-Pacifique est la clé des activités commerciales du Canada en 2024 et c'est peut-être la raison pour laquelle ce pays a continuellement encouragé les activités économiques, commerciales et d'investissement dans la région depuis l'année dernière.

Le Canada est le 4e partenaire commercial de l’ASEAN depuis 2021, avec un commerce bilatéral de près de 32 milliards de dollars. Par l'intermédiaire de l'Agence de développement des exportations (EDC), un organisme gouvernemental de promotion du commerce, le Canada a créé une mission commerciale permanente à Jakarta, en Indonésie, en septembre 2023 et prévoit ouvrir en automne 2024 une IPIO à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam.

L'objectif d'EDC est d'accroître les échanges commerciaux entre le Canada et le Vietnam, a déclaré le directeur de l'IPIO et chef du représentant d'EDC au Vietnam, Nathan Andrew Nelson, lors d’une interview accordée récemment à l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Il a déclaré que les deux parties pourraient doubler la valeur de leurs échanges commerciaux ces prochaines années. L’EDC possède actuellement un investissement d'environ 2 milliards de dollars et ce sera une opportunité commerciale pour les entreprises canadiennes d'investir dans tous les domaines au Vietnam, a-t-il ajouté.

Le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Canada a atteint environ 10 milliards de dollars en 2023. Le Vietnam reste le plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l'ASEAN et la valeur des échanges commerciaux a augmenté de façon continue de plus de 50 % depuis 2015. Le Vietnam est également un partenaire important du Canada dans l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) qui permet à des produits et services canadiens d'accéder au marché de l'ASEAN.

M. Nelson a souligné que le Vietnam était l'un des pays prioritaires dans la stratégie du Canada pour l' Indo-Pacifique

Il a qualifié le Vietnam de « l’une des étoiles brillantes de ces 5 à 10 prochaines années ». Il a également exprimé son optimisme quant aux opportunités qu'auront les entreprises canadiennes au Vietnam. Il a également déclaré se réjouir d'accueillir les entreprises vietnamiennes souhaitant investir au Canada afin que les deux parties puissent avoir des opportunités de coopération et d'entraide.

Le mois prochain, une délégation de 150 entreprises canadiennes de premier plan, dirigée par la ministre du Commerce international Mary Ng, se rendra au Vietnam. Cette visite vise à promouvoir le partenariat intégral Vietnam-Canada et à élargir la présence du Canada au sein de l'ASEAN.