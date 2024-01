Vientiane (VNA) - Le Vietnam a présenté ses orientations lors de la 59e réunion des organistions nationales du tourisme de l’ASEAN tenue mardi 23 janvier dans la capitale Vientiane, au Laos, sur le thème "Tourisme de qualité et responsable – Avenir durable de l’ASEAN".

Vue de la 59e réunion des organistions nationales du tourisme de l’ASEAN, à Vientiane, au Laos, le 23 janvier. Photo : VNA Vue de la 59e réunion des organistions nationales du tourisme de l’ASEAN, à Vientiane, au Laos, le 23 janvier. Photo : VNA

Exprimant son optimisme quant aux perspectives de reprise complète des marchés touristiques de tous les pays de l’ASEAN en 2024, le directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Nguyên Trung Khanh, a fait savoir qu’en 2023, le Vietnam a accueilli environ 12,6 millions de touristes internationaux, dont environ 2,1 millions venus des pays de l’ASEAN.Après plusieurs années de coup d’arrêt marqué par la pandémie de Covid-19, les voyageurs ont de nouvelles valeurs et de nouveaux besoins en matière de voyages que l’industrie doit intégrer, comme la sécurité et la flexibilité. Selon le responsable, voyager moins loin et moins longtemps fait partie des tendances qui sont restées.Par conséquent, en plus des marchés cibles à long terme tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et l’Inde et des campagnes de promotion touristique intra-bloc, l’ASEAN devrait s’intéresser davantage aux activités conjointes dans trois pays partenaires que sont la Chine, le Japon et la République de Corée, et tirer parti des atouts des pays partenaires et de dialogue pour promouvoir le tourisme de l’ASEAN.L’ASEAN devrait également trouver des normes touristiques dans les années à venir, en tenant compte des tendances régionales émergentes telles que le tourisme golfique, un produit attractif et un atout de nombreux pays membres de l’ASEAN.En outre, l’association devrait redoubler d’efforts pour développer et diversifier ses produits touristiques, en mobilisant la participation des pays membres et en organisant organiser conjointement un festival régional commun.La réunion a discuté et fait le point sur la mise en œuvre du Plan stratégique du tourisme de l’ASEAN 2016-2025, les décisions liées au tourisme des 42e et 43e Sommets de l’ASEAN, les résultats des réunions des comités de coopération en matière de tourisme de l’ASEAN et d’autres questions liées aux partenaires.Elle s’est également penchée sur la préparation et la consultation des ordres du jour et des déclarations communes aux médias de la 27e réunion des ministres du Tourisme de l’ASEAN et de ses réunions connexes avec les partenaires de dialogue. – VNA