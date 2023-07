La séance de travail. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a exprimé le 4 juillet son espoir que le Vietnam et la Banque mondiale (BM) intensifieront leur coopération dans les temps à venir, en donnant la priorité à l'amélioration de l'efficacité énergétique et du développement durable des énergies propres.

Lors d'une réception à Hanoï du directeur exécutif du bureau du groupe de la BM pour l'Asie du Sud-Est, Wemp Saputra, Mme la ministre a apprécié la coopération, le soutien et la coordination étroite de la BM dans le développement du secteur énergétique vietnamien vers la croissance verte, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement durable.

Elle a affirmé que le gouvernement vietnamien continuerait de donner la priorité à l'utilisation des prêts préférentiels pour la reconstruction et le développement de la Banque internationale (BIRD) au cours de la période 2021-2025 pour servir des programmes et des projets d'infrastructures socio-économiques à grande échelle dans les transports, l'irrigation, la croissance verte, la réponse au changement climatique et l'infrastructure urbaine.

Photo d'illustration:kinhtemoitruong.vn



Elle a suggéré à la BM d’augmenter les projets d'investissement dans les économies d'énergie dans les industries, de fournir au Vietnam des assistances techniques dans l'élaboration et la mise en œuvre des mécanismes et politiques sur les économies d'énergie.

Le responsable a également appelé à davantage de soutien de la BM pour améliorer la capacité des responsables vietnamiens à concevoir efficacement des réglementations sur les activités électriques et le développement du marché de l'électricité dans le cadre de la transition énergétique vers la croissance verte.

Pour sa part, Wemp Saputra a déclaré que la BM et d'autres organisations internationales attachaient une grande importance au développement du Vietnam, en particulier par rapport aux pays de la région et du monde.

Il a également informé des orientations de la coopération entre le Vietnam et la BM et de la mise en œuvre de ses projets dans ce pays d'Asie du Sud-Est, et a partagé son point de vue sur l'utilisation des prêts de la BIRD.

Il a évoqué le soutien de la BM dans la réponse au changement climatique et la transition énergétique, et l'expérience des pays où la banque a déployé des programmes de coopération sur le terrain. -VNA