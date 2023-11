Le Premier ministre a signé la Décision n°36/2005/QD-TTg faisant du 23 novembre de chaque année "Journée vietnamienne du patrimoine culturel" afin de promouvoir les traditions et le sens des responsabilités de ceux qui œuvrent à la protection et à la promotion des valeurs du patrimoine culturel vietnamien, le 24 février 2005.

Le Musée des cultures et des arts de l'Indochine dans la ville de Hai Phong stocke et expose plus de 15.000 artefacts datant de centaines d'années, voire de milliers d'années. Il s'agit d'un musée privé fruit de la passion pour l'histoire et l'amour de l'art de l'homme d'affaires Cao Van Tuan.