Hanoï (VNA) - D'ici 2045, le Vietnam aspire à être un élément clé dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs, avec une équipe d'ingénieurs et d'experts capables de répondre aux exigences de l'industrie en matière de qualité et de quantité, a déclaré Nguyen Chi Dung, ministre du Plan et de l'Investissement.

Lors d'une réunion récente visant à recueillir des avis sur le projet de programme de développement de main-d'œuvre pour l'industrie des semi-conducteurs jusqu'en 2030, avec une vision pour 2045, le ministre Nguyen Chi Dung a souligné que son ministère recueillerait les commentaires des parties prenantes pour finaliser et présenter le programme au gouvernement au premier trimestre. L'accent sera mis sur l'accélération de la formation d'ingénieurs vietnamiens compétents dans la conception de circuits semi-conducteurs modernes d'ici 2030.

En outre, le Vietnam prévoit également de s'impliquer profondément dans le processus de conditionnement et de test des semi-conducteurs, avec l'objectif de maîtriser une partie de ces technologies et de former 50 000 ingénieurs pour servir l'industrie à tous les niveaux de la chaîne de valeur, a-t-il ajouté.

Les participants à la réunion ont souligné le rôle essentiel du ministère du Plan et de l'Investissement en tant qu'agence principale responsable de la coordination de la mise en œuvre du programme.

Le Centre national d'innovation (NIC) a également été reconnu pour son rôle dans le développement de l'écosystème et de la main-d'œuvre de l'industrie grâce à la collaboration avec des organisations, des entreprises et des universités des pays ayant des industries de semi-conducteurs bien établies, comme les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la République de Corée et les Pays-Bas.

Les collaborations récentes menées par le NIC, l'entreprise américaine d'informatique Cadence Design Systems, l'Université d'État de l'Arizona, l'entreprise vietnamienne FPT et l'Université nationale Chiao Tung (Taïwan) ont conduit à la création de centres de formation en conception de puces, à la mise en place de cours de formation pour les professeurs et les étudiants, et à la fourniture de ressources précieuses telles que des licences de logiciels, des programmes de formation et des bourses aux universités. Ces initiatives sont considérées comme essentielles pour poser les bases d'une mise en œuvre réussie du programme. -VNA