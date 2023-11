Hanoi (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Myanmar a rapidement élaboré des plans pour protéger et assurer la sécurité des citoyens vietnamiens vivant et travaillant dans certains États du nord du Myanmar, qui ont connu des évolutions sécuritaires complexes ces derniers jours.

Des membres de l'Alliance démocratique nationale du Myanmar passent le 28 octobre devant une base militaire capturée lors d'affrontements près de la ville de Laukkaing, dans l'État de Shan, dans le nord du Myanmar. Photo diffusée par la VNA Des membres de l'Alliance démocratique nationale du Myanmar passent le 28 octobre devant une base militaire capturée lors d'affrontements près de la ville de Laukkaing, dans l'État de Shan, dans le nord du Myanmar. Photo diffusée par la VNA

En réponse à cette situation et suivant les directives du ministère des Affaires étrangères, l’ambassade a également engagé activement des discussions avec les autorités locales compétentes, demandant des mesures de soutien de la part du Myanmar pour assurer la sécurité des citoyens vietnamiens et créer des conditions favorables leur permettant de quitter les zones dangereuses.Entre-temps, le ministère des Affaires étrangères a contacté les autorités compétentes chinoises et birmanes, sollicitant leur aide pour protéger les citoyens vietnamiens dans la région.Le ministère des Affaires étrangères a conseillé aux citoyens vietnamiens d’éviter de voyager ou de séjourner dans les États de Shan, Kayin et Rakhine, si cela n’est pas absolument nécessaire. Ceux qui vivent actuellement dans ces États devraient rapidement planifier leur évacuation en toute sécurité ainsi que leurs biens vers un pays tiers ou retourner au Vietnam.Les citoyens sont tenus à être régulièrement informés des informations provenant des autorités du Myanmar et du ministère des Affaires étrangères (Département consulaire ou ambassade du Vietnam au Myanmar) pour répondre rapidement.En cas d’urgence, ils peuvent contacter les hotlines pour la protection des citoyens de l’ambassade au 959660888998 et du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères au 84 981 84 84 84 ; 84 965 41 11 18 ou son email à baohocongdan@gmail.com./. – VNA