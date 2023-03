Hanoi (VNA) – Avec les lumières éteintes pendant une heure à partir de 20h30 samedi 25 mars à l’occasion de l’Heure de la Terre 2023, le Vietnam a économisé 298.000 kWh d’électricité équivalant à environ 555,6 millions de dôngs (23.617 dollars), selon au Centre national de répartition de l’électricité du groupe Electricité du Vietnam (EVN).

L’extinction des lumières en écho à la campagne "Heure de la Terre" a permis au Vietnam d’économiser environ 400.000 kWh d’électricité en moyenne annuelle. L’an dernier, le chiffre était de 309.000 kWh.



Répondant au thème de l’édition de cette année "Économisez l’électricité - Devenez une habitude", une série d’activités ont eu lieu dans tout le pays avec la participation de personnes de tous horizons.

Les jeunes et enfants de la ville de Huê font écho à l’Heure de la Terre 2023. Photo : VNA

À Hanoi, l’événement a été organisé par le Département municipal de l’industrie et du commerce sur la place de la Révolution d’Août. La capitale a éteint les décorations publiques, les panneaux d’affichage et les équipements électriques superflus, notamment dans les destinations renommées du centre-ville telles que les zones autour du lac Hoàn Kiêm et l’Opéra de Hanoi.L’antenne de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (HCYU) à Hô Chi Minh-Ville a rejoint la Compagnie d’électricité de Hô Chi Minh-Ville relevant de l’EVN pour organiser un événement d’extinction des éclairages, qui a été diffusé en direct et a rassemblé près de 500 jeunes volontaires.