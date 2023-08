Au cours des 7 premiers mois de 2023, le Vietnam a accueilli près de 6,6 millions de touristes étrangers, soit 83% du plan annuel. Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) - À partir du 15 août 2023, le Vietnam prolongera la durée de validité du visa électronique à 90 jours, contre 30 jours d'auparavant.

Pendant une période de 90 jours, les touristes étrangers peuvent entrer et sortir du pays un nombre illimité de fois, sans avoir à se soumettre aux procédures de visa. Les citoyens des pays pour lesquels le Vietnam renonce aux exigences de visa peuvent désormais rester dans le pays pendant 45 jours au lieu de 15 précédemment. Cette politique permettra d'attirer plus de touristes étrangers.

Ces changements positifs favoriseront de plus en plus le tourisme, selon l'Autorité nationale du tourisme du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Au cours des 7 premiers mois de 2023, le Vietnam a accueilli près de 6,6 millions de touristes étrangers, soit 83% du plan annuel. Il est probable que l'industrie du tourisme atteindra bientôt l'objectif de 8 millions de visiteurs internationaux prévu cette année.

De plus, il s'agit d'une occasion "en or" pour les voyagistes de créer des produits touristiques durables, d'attirer des touristes à fort pouvoir d'achat et pour des séjours plus longs, et de créer plus d'attractivité pour les destinations touristiques du pays.

Des touristes étrangers visitent Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Pour attirer davantage de touristes internationaux, le secteur du tourisme doit créer de nombreux produits uniques et attractifs, promouvoir l'image du pays sur les marchés clés, accorder plus d'attention à la formation des ressources humaines du secteur, améliorer la qualité des services. En outre, la transformation numérique et l'application des technologies de l'information doivent également être encouragées de manière synchrone. -VNA