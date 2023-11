Photo d'illustration : VNA

Sommet sur la durabilité urbaine du Vietnam 2023. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Avec un taux d'urbanisation national actuel de 42,6%, le Vietnam dispose encore d'une grande marge de développement urbain, a déclaré le 8 novembre le ministre de la Construction, Nguyen Thanh Nghi lors de la séance plénière du Sommet sur la durabilité urbaine du Vietnam 2023.Le ministre Nguyen Thanh Nghi a souligné que le Sommet sur la durabilité urbaine du Vietnam 2023 avait lieu dans le contexte où les villes vietnamiennes entrent dans la première année de mise en œuvre de la Résolution 06-NQ/TW du 24 janvier 2022 du Bureau politique sur la planification, la construction, la gestion et le développement durable des zones urbaines du Vietnam d’ici 2030, vision à l’horizon 2045.La Résolution affirme le rôle du système urbain vietnamien et fournit en même temps une orientation stratégique avec des exigences, des tâches et des solutions très importantes pour le développement urbain du Vietnam dans la nouvelle période, a-t-il souligné.Selon le ministre, l'urbanisation et le développement urbain sont devenus des moteurs importants du développement socioéconomique national. L'économie de la zone urbaine a connu une forte croissance, contribuant à environ 70 % du PIB du pays.Jusqu’en septembre 2023, le pays compte 902 zones urbaines, dont deux zones urbaines spéciales, 22 zones urbaines de type I, 35 zones urbaines de type II, 46 zones urbaines de type III, 94 zones urbaines de type IV. Le taux d'urbanisation du pays est estimé à plus de 42,6%.L’objectif d’ici 2030 est d’accélérer et d’améliorer la qualité de l’urbanisation, de développer des réseaux urbains durables, de former un certain nombre de zones urbaines, des chaînes urbaines intelligentes reliant la région et le monde, a indiqué le ministre Nguyen Thanh Nghi.Afin de concrétiser les points de vue directeurs, les objectifs, les tâches et les solutions énoncés dans la Résolution 06-NQ/TW du Bureau politique, le directeur du Département du développement urbain Tran Quoc Thai a proposé d'élaborer des politiques en matière de gestion et de développement de systèmes urbains durables, de gestion de nouvelles zones urbaines et de réaménagement de zones urbaines modernes, vertes et intelligentes…En outre, il est nécessaire de développer un système d’infrastructures urbaines synchrone et adaptatif au changement climatique, ainsi que de renforcer la décentralisation et améliorer la capacité de gestion du développement urbain, a-t-il noté.Le Sommet sur la durabilité urbaine du Vietnam 2023 comprend trois séminaires thématiques sur la planification urbaine pour un développement urbain durable ; la transformation numérique dans la gestion du développement urbain ; le développement urbain respectueux de l’environnement et résilient au changement climatique. -VNA