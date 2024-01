Hanoï (VNA) - LOTUSat-1, premier projet de satellite d’observation radar de la Terre du Vietnam, devrait être mis en orbite entre décembre 2024 et février 2025, a indiqué le docteur Lê Xuân Huy, directeur général adjoint du Centre spatial national du Vietnam.



D’un poids de 570 kg, le satellite LOTUSat-1 utilisera une technologie de pointe offrant de nombreux avantages, tels que la détection d’objets mesurant un mètre au sol. Il pourra fonctionner jour et nuit dans toutes les conditions météorologiques, a précisé le docteur Lê Xuân Huy.



Ce satellite est particulièrement important pour le Vietnam, et pour l’Asie du Sud-Est en général, en raison du climat tropical, a-t-il estimé.



En 2019, le Centre spatial national vietnamien et Sumitomo Corporation (Japon) ont coopéré pour mettre en œuvre le projet, financé en partie par des aides publiques au développement (APD) japonaises, a-t-il rappelé.



Selon cet expert, la station au sol de réception des images de LOTUSat-1 est implantée dans le Parc des Hautes Technologies de Hoà Lac à Hanoï.



En mai 2013, le Vietnam a envoyé dans l’espace son premier satellite optique d’observation de la Terre, VNRED Sat-1. Ce dernier a une dimension de 600x570x500 mm et un poids de 120 kg. Il permet au Vietnam de capturer des images de haute définition au service de la surveillance des catastrophes naturelles, des données géologiques et forestières, des prévisions météorologiques, du suivi des ressources halieutiques, etc. –VNA