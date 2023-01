Hanoi (VNA) - Le Vietnam est en train de devenir un importateur majeur de lait en poudre de la République de Corée qui fait face à un faible taux de natalité.

Photo d'illustration: Internet

Plus précisément, la République de Corée a exporté pour 15,85 millions de dollars de lait en poudre vers le Vietnam en novembre dernier, soit 17% de ses expéditions totales de ce produit.Les données du Service des douanes sud-coréen ont montré que la République de Corée a gagné 95,86 millions de dollars grâce à l’exportation de lait en poudre de janvier à novembre.Ses ventes au Vietnam ont grimpé à 19,54 millions de dollars en 2021 contre 7,58 millions de dollars en 2016. On estime que ses revenus d’exportation de lait en poudre dépasseront 100 millions de dollars cette année, dont plus de 20 millions de dollars en provenance du Vietnam pour la première fois.Lotte Confectionery, qui a fusionné avec Lotte Food en juillet 2022, étend son activité de lait maternisé au Vietnam avec des marques telles que Nubone, Lotte Kid A et Grand Noble qui ont fait leurs débuts en 2019.Grâce à un marketing accru via la télévision et les médias sociaux, les exportations de l’entreprise vers le Vietnam ont doublé en 2022 par rapport à il y a un an.Le fabricant laitier sud-coréen Namyang Dairy Products accélère également l’exportation de lait en poudre comme Imperial XO et maintient sa réputation au Vietnam. – VNA