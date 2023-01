Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a signé pour promulgation la résolution n°81/2023/QH15 sur le Plan global national pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050.

Le Vietnam s’efforce d’atteindre une croissance économique de 6,5% à 7,5% en moyenne annuelle sur la période 2031-2050. Photo : VNA

D’ici 2050, le Vietnam vise à devenir une nation développée, à revenu élevé, avec des institutions d’économie de marché à orientation socialiste complètes et harmonieuses, modernes, une société équitable, démocratique et civilisée.L’économie fonctionnera selon les modes de l’économie numérique, de l’économie verte et de l’économie circulaire ; la science, la technologie et l’innovation seront les principaux moteurs de la croissance.Le Vietnam envisage de figurer parmi les principaux pays industrialisés d’Asie, de devenir un centre financier régional et international, de développer une économie agricole écologique parmi les plus grandes au monde, de devenir un pays maritime puissant, un centre économique maritime d’Asie-Pacifique.Le Vietnam se concentrera sur un développement inclusif, rapide et durable basé sur la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et verte et le développement de l’économie circulaire au cours de la période 2021-2030.