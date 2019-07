Photo d'illustration : congthuong.vn.

Hanoi (VNA) - Jérôme Pecresse, président et directeur exécutif de GE Renewable Energy, a affirmé que le Vietnam deviendrait le plus grand marché de l’électricité éolienne de la région.



Selon Jérôme Pecresse, l'énergie éolienne sera notamment la clé pour répondre à la demande croissante en électricité du Vietnam, contribuant ainsi à assurer la sécurité énergétique et à mettre en œuvre la stratégie de développement vert du pays. Par rapport aux deux années précédentes, le Vietnam a fait un pas en avant important dans le développement des énergies solaire et éolienne.



Le Vietnam a installé 4 gigawatts d'énergie solaire, ce qui est beaucoup plus que d'autres pays de l'Asie du Sud-Est. En termes de potentiel éolien, le Vietnam a plus de potentiel à long terme que les autres pays de la région grâce à l’avantage de la longueur de son littoral, à la qualité du vent, à ses ressources humaines, et aux capitaux et investissements étrangers disponibles, a fait savoir le dirigeant de GE Renewable Energy.



GE Renewable Energy participe actuellement à deux projets d’énergies renouvelables de 50 mégawatts chacun, un nombre modeste par rapport au marché actuel du Vietnam. Pour ce qui est de l’énergie éolienne, GE est plus actif et détient environ 30% de part de marché au Vietnam.



Au cours de l'histoire du développement des énergies renouvelables au Vietnam, GE Renewable Energy a également participé activement au développement de l'hydroélectricité. Plus précisément, la société fournit des turbines pour les projets hydroélectriques de Son La et de Lai Châu depuis 10 ans.



En outre, GE Renewable Energy exerce globalement plus d'activités dans le secteur de l'énergie éolienne que de l'énergie solaire. Nous sommes l’un des trois plus grands fabricants d’éoliennes au monde et nous comptons également parmi les trois plus grands fabricants d’éoliennes au Vietnam et espérons être le leader du marché. La production d’énergie solaire est un petit secteur car nous ne produisons pas de panneaux solaires et n’avons pas l’intention de les produire. Par conséquent, au Vietnam, nous sommes déterminés à nous concentrer sur les énergies hydroélectrique et éolienne, a ajouté Jérôme Pecresse. -NDEL/VNA