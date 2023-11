Hanoi (VNA) – Le lancement des services de transport international de marchandises depuis le début de cette année dans deux gares de la province de Bac Giang (Nord) et de la province de Binh Duong (Sud) a ouvert un nouveau orientation de développement du secteur.

Les autorités provinciales de Binh Duong et la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) ont organisé le 27 septembre une cérémonie pour inaugurer un train multimodal international transportant des marchandises de la gare de Song Thân vers la Chine.Le convoi ferroviaire est composé de 19 wagons transportant environ 500 tonnes de fécule de tapioca depuis la gare de Song Thân jusqu’à Putian, Zhengzhou, dans la province chinoise du Henan.Les dirigeants de la Compagnie par actions de transport ferroviaire de Hanoi (HARACO) ont déclaré que le train répondait à la demande de transport de produits agricoles et de marchandises réfrigérées des provinces du Sud vers le Nord, puis vers la Chine.Cela marque également une étape vers l’exportation de marchandises de Song Thân vers les pays de l’Organisation de coopération ferroviaire (OSJD), dont 28 membres asiatiques et européens, et vice versa.En février 2023, la gare de Kep à Bac Giang (Nord) a lancé ses services de transport international de fret. La capacité de manutention de la gare est de 80 à 100 wagons ou conteneurs par jour. La cargaison comprend les produits électroniques et industriels, les matériaux de construction, le bois industriel et le minerai.Une flotte de trains relie Kep à la gare de Dông Dang, dans la province frontalière de Lang Son, puis à la gare chinoise de Pingxiang.Le président du conseil d’administration de VNR, Dang Sy Manh, a déclaré qu’il était prévu qu’il y ait huit gares intermodales internationales, ajoutant qu’après Bac Giang et Binh Duong, la province de Hai Duong (Nord) s’efforce également d’offrir de tels services à la gare de Cao Xa.

Le train multimodal international transportant des marchandises de la gare de Song Thân vers la Chine. Photo: VNA

Selon VNR, la demande de transport ferroviaire international de marchandises augmente au rythme de 12 % par an. Rien qu’en 2022, le volume total de marchandises transportées par train s’élevait à 5,67 millions de tonnes. Le fret intermodal international représente 1,33 million de tonnes (24%) transportées du Vietnam vers la Chine et transitant par la Chine vers des pays tiers.D’ici 2030, le volume du transport ferroviaire intermodal international devrait atteindre 4 à 5 millions de tonnes par an, soit quatre à cinq fois le volume actuel.L’Institut de développement et de stratégie des transports du ministère des Transports prévoit que d’ici 2030, la demande de transport ferroviaire intermodal international pourrait atteindre 8 à 9 millions de tonnes par an. Cependant, la capacité actuelle de l’infrastructure ferroviaire ne peut traiter que 4 à 5 millions de tonnes par an.Compte tenu de cela, le ministère a alloué des capitaux d’investissement pour moderniser les gares ferroviaires au cours de la période 2021-2025, notamment celles de Dông Dang, Vat Cach, Kim Liên, Diêu Tri et Song Thân.Suite à la modernisation, la capacité de la gare de Dông Dang devrait passer de 0,6 million de tonnes par an actuellement à 2,5 millions de tonnes, et celle de Song Thân passera de 1,6 million de tonnes à 2,5 millions de tonnes.Pendant ce temps, les gares de Kep, Sen Hô, Dông Anh (route Hanoi - Dông Dang) et Lào Cai (route Yân Viên – Lào Cai) devraient être modernisés au cours de la période 2022-2025. – VNA