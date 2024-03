Sur les lieux de l'affaire. Photo : Ashahi

Hanoï, 2 mars (VNA) - Les agences représentatives du Vietnam au Japon ont demandé aux autorités locales d'accélérer les enquêtes sur le cas d'un citoyen vietnamien qui aurait été assassiné dans la ville de Higashiomi, dans la préfecture de Shiga au Japon, le 26 février, selon le ministère vietnamien des Affaires étrangères.L'affaire fait l'objet d'une enquête et la police japonaise a arrêté un suspect, a annoncé le ministère le 1er mars.En plus de se coordonner avec les autorités locales pour clarifier l'affaire, les bureaux de représentation vietnamiens au Japon ont travaillé avec les agences nationales compétentes pour identifier la victime et contacter la famille du défunt afin de préparer ses funérailles conformément à la loi du Vietnam et du Japon.- VNA