Hanoi (VNA) – Le Vietnam est classé 16e sur les 25 pays à la biodiversité la plus riche au monde, avec plus de 11.000 espèces découvertes dans le pays.

Des oiseaux au parc national de Tràm Chim, dans la province de Dông Thap, dans le delta du Mékong, le 2.000e site Ramsar du monde. Photo: VNA

Des oiseaux au parc national de Tràm Chim, dans la province de Dông Thap, dans le delta du Mékong, le 2.000e site Ramsar du monde. Photo: VNA

Parmi les espèces, il y a environ 6.000 benthiques, 2.038 poissons, 225 crevettes marines, 15 serpents de mer, 12 mammifères marins, cinq tortues de mer, 43 oiseaux aquatiques, 653 algues, 657 zooplanctons, 94 plantes de mangrove, 14 herbiers marins et environ 400 espèces de coraux.Ces espèces vivent dans plus de 20 types d’écosystèmes typiques, ont une productivité biologique élevée et déterminent l’ensemble de la productivité primaire de l’ensemble de la mer.Pour une conservation marine efficace, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a conseillé au gouvernement de promulguer des politiques de soutien et d’investir dans des éléments d’infrastructure essentiels des aires marines protégées.Selon le ministère, il est également nécessaire d’avoir des politiques pour soutenir la mise en œuvre de la cogestion dans la protection des ressources aquatiques.Le soutien du gouvernement est également nécessaire pour aider les pêcheurs travaillant dans les aires marines protégées à transformer leurs moyens de subsistance en des moyens respectueux de l’environnement. – VNA