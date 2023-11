Hanoï (VNA) - L'Assemblée générale des Nations Unies a tenu les 8 et 9 novembre à New York une séance plénière sur le rapport annuel 2022 de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).Dans son discours prononcé lors de la séance, l’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam, a apprécié la quantité de travail accompli par l'AIEA l'année dernière.Il a salué les résultats obtenus par l' AIEA en matière d’inspection, soulignant son rôle de premier plan dans le soutien aux pays, dont le Vietnam, pour assurer la sécurité et la sûreté nucléaires. Selon lui, grâce à des projets d'assistance technique, l'AIEA a aidé le Vietnam à mettre en œuvre des projets de recherche sur les réacteurs nucléaires et des applications du nucléaire dans de nombreux domaines tels que la santé, l'agriculture, l'industrie, la protection de l'environnement, les ressources en eau et le développement des infrastructures de sécurité nucléaire.L’ambassadeur Dang Hoang Giang a affirmé que le Vietnam soutenait une approche prudente et progressive dans le cadre de l'AIEA en matière de recherche, de développement, d'autorisation, de gestion et d'exploitation des centrales nucléaires flottantes, grâce à des consultations étroites avec les pays concernés.A cette occasion, l'ambassadeur vietnamien a réaffirmé son soutien à l'AIEA pour qu'elle continue à exercer ses fonctions et tâches, contribuant à promouvoir l'application de la science et de la technologie nucléaires pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement durable.-VNA