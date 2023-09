Hanoï (VNA) - A l'invitation du président indonésien, Joko Widodo, dont le pays assume la présidence tournante de l'ASEAN en 2023, le Premier ministre Pham Minh Chinh assistera au 43e Sommet de l'ASEAN et réunions connexes, prévus du 4 au 7 septembre à Jakarta.La présence du chef du gouvernement vietnamien continuera à affirmer les contributions actives et efficaces du Vietnam aux processus régionaux.Le Vietnam a officiellement adhéré à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) le 28 juillet 1995. Dans un esprit de responsabilité et de dynamisme, le Vietnam se tient aux côtés des autres pays membres pour apporter des contributions concrètes aux efforts de construction d’une Communauté de l'ASEAN solide et puissante et de développement de la centralité du bloc régional pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la région.Dès son adhésion à l’ASEAN, le Vietnam a activement encouragé l’admission du Laos, du Myanmar (en 1997) et du Cambodge (en 1999) dans l’Association. Cet effort a contribué à concrétiser l'idée d'une ASEAN comprenant les 10 pays d'Asie du Sud-Est.Le Vietnam a également apporté de nombreuses contributions importantes dans la définition des objectifs, des orientations de développement et de la formation des décisions majeures de l’ASEAN, dont les efforts pour l’élaboration et l’adoption de nombreux documents importants, tels que la Charte de l’ASEAN, la Vision de l’ ASEAN pour 2025...Le Vietnam a brillamment assumé la présidence de l'ASEAN en 2010 et en 2020 et organisé avec succès de nombreux sommets de l'ASEAN. Il a également accueilli de nombreux forums et conférences de haut niveau de l'ASEAN dans divers domaines. Le pays a également apporté de nombreuses contributions importantes à l’expansion des relations et à la promotion de la coopération entre l’ASEAN et ses partenaires. À l’initiative du Vietnam, la réunion élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM ) a été créée. Le Vietnam a assumé avec succès le poste de coordinateur des relations entre l’ASEAN et plusieurs partenaires...Selon l’ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la Mission du Vietnam auprès de l’ASEAN, le message que le Vietnam souhaite transmettre cette année est l'esprit de solidarité et la détermination à apporter une contribution substantielle et efficace à la construction de la Communauté de l'ASEAN.