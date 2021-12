L'art Xoè Thai a été ajoutée par l'UNESCO à la liste représentative du Patrimoine culturel immatériel de l'Humanité. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En tant que membre du Conseil exécutif de l'UNESCO, le Vietnam continuera de promouvoir son rôle en tant que membre dynamique et responsable, participant activement aux activités de l'UNESCO.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l'ambassadrice Le Thi Hong Van, cheffe de la délégation du Vietnam auprès de l'UNESCO, a déclaré que le Vietnam était l'un des pays ayant obtenu une large majorité pour le mandat 2021-2025 au Conseil exécutif de l'UNESCO. Cela a affirmé la position et le prestige internationaux du Vietnam, ainsi que la confiance de la communauté internationale en ses contributions et sa capacité de gouvernance au sein des institutions multilatérales mondiales, a-t-elle souligné.

L'élection au Conseil exécutif de l'UNESCO pour le mandat 2021-2025 est une bonne occasion de renforcer la coopération Vietnam - UNESCO, d'ouvrir de "nouveaux espaces de développement" pour le Vietnam, de créer une base favorable pour que le Vietnam atteigne les objectifs de développement durable, a ajouté l’ambassadrice Le Thi Hong Van.

Selon elle, le succès de la diplomatie culturelle du Vietnam en 2021 s'est illustré par, entre autres, la première visite de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh au siège de l'UNESCO à Paris le 5 novembre 2021 à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de l'UNESCO et du 45e des relations Vietnam – UNESCO. Cette année, plusieurs patrimoines du Vietnam ont été reconnus par l'UNESCO. La diplomatie culturelle a efficacement tiré parti des connaissances et des ressources de l'UNESCO pour préserver et promouvoir les valeurs patrimoniales du Vietnam, soutenir le développement durable des populations et localités vietnamiennes. La diplomatie multilatérale a été promue au sein de l'UNESCO, a-t-elle rappelé.

En tant que président du Groupe Asie-Pacifique à l'UNESCO, en 2021, le Vietnam a montré sa responsabilité et ses efforts de promotion du droit international, du consensus et de recherche de solutions satisfaisantes aux problèmes d'intérêt commun, a souligné l’ambassadrice Le Thi Hong Van.

Elle a également indiqué que dans les temps à venir, à l'UNESCO, le Vietnam devrait continuer de faire des efforts pour approfondir le partenariat Vietnam - UNESCO, promouvoir l'image du pays, de son peuple et de sa culture dans le monde, améliorer la position et le prestige du pays. -VNA